Wijnaldum, une énorme porte de sortie qui fait rêver le PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Georginio Wijnaldum est en instance de départ du côté du PSG. Le Néerlandais a une très belle touche du côté de l'AS Roma.

Le PSG est actuellement en tournée estivale au Japon. Pour ce déplacement en Asie, le club de la capitale a fait certains choix forts en se passant des services de ses indésirables. Parmi eux, on peut noter Rafinha, Ander Herrera ou encore Georginio Wijnaldum. Le milieu de terrain néerlandais, arrivé au PSG l'été dernier, est déjà sur le départ. Il faut dire que Wijnaldum a beaucoup inquiété la saison passée par le rendement qu'il affichait dans la capitale. Le choix du club francilien est clair, il veut se débarrasser de l'ancien joueur de Liverpool. Le joueur de 31 ans a une belle touche en Italie du côté de la Roma.

Wijnaldum, un avenir à la Roma se dessine

🚨 | Le #PSG réclame 15M€ à la Roma pour Wijnaldum 🇳🇱



“L’idéal” pourrait être un prêt avec option d’achat avec le salaire pris en charge par les 2 clubs 🤝



📲 @ilmessaggeroit pic.twitter.com/Vx97d0huc8 — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 20, 2022

Le club romain vient tout juste d'annoncer la venue dans son effectif de Paulo Dybala. Et José Mourinho ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. Selon les informations de Il Messaggero, la Roma est très intéressée par le profil de Wijnaldum. Le club de la Louve n'entend cependant pas payer les 15 millions demandés en transfert sec par le PSG. Les Romains souhaitent en revanche un prêt dans lequel le club de la capitale française paierait 50% du salaire du Néerlandais, qui avoisine les 9 millions d'euros. Il Corriere dello Sport indique lui que Wijnaldum est plutôt séduit par l'opportunité de continuer sa carrière sous les ordres de José Mourinho. En cas d'accord entre les deux clubs, le milieu de terrain facilitera même son départ. Raison pour laquelle la Roma veut boucler le dossier le plus vite possible. José Mourinho veut se donner les moyens de viser haut la saison prochaine et a pour cela besoin d'un effectif à la hauteur de ses attentes, après avoir remporté la Ligue Europa Conference la saison passée. De son côté, Wijnaldum est en quête de temps de jeu, surtout à l'approche de la Coupe du monde 2022 au Qatar.