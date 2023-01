Warren Zaïre-Emery, l'OVNI du PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

A seulement 16 ans, Warren Zaïre-Emery se montre sous le maillot du Paris Saint-Germain. La pépite parisienne laisse présager un grand avenir, à condition de bien le gérer. Mais le talent est clairement là.

Le PSG l’a fait comprendre cette saison, il a décidé d’arrêter de barrer la route à ses meilleurs jeunes joueurs, qui ces dernières années ont souvent préféré trouver refuge dans d’autres clubs européens plutôt que de se contenter d’un faible temps de jeu à Paris. Et il y a un Titi qui en profite en ce moment, c’est Warren Zaïre-Emery. A seulement 16 ans, le joueur né à Montreuil et qui a débuté à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) épate par sa maturité balle au pied, sa capacité à s’adapter à la Ligue 1 et à se montrer à son avantage dans les bouts de match qu’il dispute. Déjà plus jeune joueurs à évoluer avec les U19 du Paris SG, il fait partie d’une génération dorée et en est même le fleuron avec six apparitions en Ligue 1 désormais.

Avoir un tel niveau de jeu à seulement 16 ans, voilà qui impressionne même ses concurrents au PSG. C’est le cas de Vitinha, qui tient à prévenir le club de la capitale qu’il possède dans ses rangs un joueur d’une qualité extraordinaire. « C’est qui ce gamin que tu as pris dans ton écurie ? C’est un extraterrestre », a ainsi confié le joueur portugais à Jorge Mendes, à propos du joueur que l’agent portugais a récemment enrôlé, selon France Bleu Paris. Zaïre-Emery devrait encore avoir sa chance dans les prochaines semaines, et notamment dans une Coupe de France où Christophe Galtier va devoir faire tourner. Les supporters sont en tout cas demandeur de voir le jeune milieu de terrain plus souvent, sans bien sûr le griller à seulement 16 ans. Mais pour une fois que le PSG peut mettre en avant un de ses jeunes sans craindre qu’il ne claque la porte en fin de saison, l’espoir est réel d’avoir un nouveau Titi qui se fait sa place dans l’armada des stars parisiennes dans les années à venir.