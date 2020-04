PSG : L’injustice Neymar expliquée, il sera toujours coupable

Dans : PSG.

Quoi que Neymar fasse, cela finit souvent par faire polémique. L’explication tombe.

Neymar qui fait un don. Neymar qui pose avec ses amis dans le terrain de volley de sa résidence. Neymar qui joue au football avec ses chiens. Tout est bon pour tomber sur le numéro 10 du PSG, même quand cela ne le justifie pas du tout. Comme Messi, comme Cristiano Ronaldo, le Brésilien poste des vidéos et des messages sur les réseaux sociaux en train de s’entrainer ou de prodiguer les bonnes paroles pour lutter face au Covid-19. Malgré cela, il y a toujours une chape de plomb négative autour de chaque publication du joueur du Paris SG. Pour une spécialiste de la communication interrogée par L’Equipe, cela n’a vraiment rien d’étonnant.



« Un petit garçon qui fait souvent des bêtises, on va toujours l'accuser, même s'il fait quelque chose de bien. Tony Parker, par exemple, a toujours su que son rôle n'était pas seulement d'être un grand athlète. Chez Neymar, ça ne semble pas être de la provocation pure et dure, mais plus de l'insouciance : dans son monde à lui, il n'y a pas de soucis », explique ainsi Elodie Bernascon dans le quotidien sportif, qui parvient lui aussi à taper sur Neymar au passage avec cette petite phrase. « Mais ce qui prime, c'est que le Portugais lance un challenge à base d'abdominaux pendant que le Parisien pose avec ses amis ou fait la promotion d'une boisson énergétique », explique ainsi L’Equipe, oubliant que CR7 a aussi posé au bord d’une piscine, pendant que Neymar se montrait en train de courir sur un tapis…