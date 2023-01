Virer Thiago Silva, l'erreur historique du PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Depuis sa présence au Final Four, le PSG est retombé dans ses travers en Ligue des champions. Et pour certains, le club de la capitale a commis une erreur de management en laissant filer Thiago Silva à Chelsea.

Même si sa carrière du côté de Stamford Bridge semble tourner au vinaigre, au point que son épouse balance quelques messages musclés sur les réseaux sociaux, Thiago Silva a été à la hauteur des attentes anglaises depuis qu'il a rejoint Chelsea il y a deux ans et demi. Le Brésilien a notamment apporté son expérience lors de la victoire en Ligue des champions face à Manchester City en 2021, et le limogeage de Thomas Tuchel n'a pas aidé à la suite de sa carrière chez les Blues. Ce dimanche, dans les colonnes de L'Equipe, Alex, son ancien coéquipier du PSG, avoue ne pas avoir compris pourquoi Nasser Al-Khelaifi et Leonardo avaient laissé partir Thiago Silva sans lui faire une offre de prolongation.

Thiago Silva et le PSG, une sacrée erreur

We have a lot of work ahead. We know our capacity and responsibility with this shirt 💙 We need all of you this Thursday at Stamford Bridge pic.twitter.com/0EDjvsWJvB — Thiago Silva (@tsilva3) January 2, 2023

Pour Alex, qui a eu une longue carrière, Thiago Silva est un joueur au talent énorme et aurait rendu encore bien des services au Paris Saint-Germain. « Mon meilleur partenaire défensif ? « Thiago Silva. C’est le joueur le plus professionnel que j’ai côtoyé. Son problème, c’est qu’il n’aimait pas perdre. Après une défaite, il se murait dans le silence. Parfois, on rentrait ensemble en voiture, du Parc des Princes à la maison, et il ne décrochait pas un mot (rires). C’était chiant, mais c’est aussi pour ça qu’il est toujours au top. Il est compétitif et hyper pro. À la maison, il faisait des massages, de la récupération, du renforcement musculaire. C’était un exemple pour nous tous. Je n’ai pas compris pourquoi le PSG ne l’a pas conservé (en 2020). C’est une grosse erreur », explique l'ancien défenseur brésilien, désormais à la retraite après un dernier contrat jusqu'en 2016 à l'AC Milan.