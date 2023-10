Viré par le PSG, Marco Verratti déballe tout

Dans : PSG.

Dans le contingent de stars qui a quitté le Paris SG cet été, Marco Verratti n'a pas été ménagé, balancé au Qatar seulement six mois après sa dernière prolongation. Cela a balayé 11 ans et 30 titres acquis avec le PSG.

C’est la trêve internationale cette semaine, et Marco Verratti n’a pas été retenu avec la sélection italienne. Une fois de plus. Le milieu de terrain a donc un peu de temps libre devant lui pour s’acclimater à sa vie au Qatar, mais aussi revenir en Europe ou à Paris dès qu’il le peut. C'est ce qu'il a de nouveau fait cette semaine. Dans un long entretien à L’Equipe, le joueur qui a passé 11 ans au PSG a fait le point sur cette fin de carrière parisienne très brutale, puisque Luis Enrique lui a annoncé de but en blanc à la reprise que le champion de France ne comptait pas sur lui. Une décision que l’Italien a essayé de prendre avec philosophie, et qu’il avoue même comprendre étant donnée la longévité de sa présence à Paris.

Verratti n'en veut pas au PSG ou à Luis Enrique

« Je suis quelqu'un de sincère, je dis ce que je pense. Ils ont fait pareil. À la reprise, j'ai eu un entretien avec le coach (Luis Enrique), il m'a dit que je ne faisais pas partie de ses plans. C'est un très grand entraîneur, il fait de bonnes choses avec le PSG. Je n'y ai pas vu une décision personnelle. Je n'ai jamais eu d'ennemis dans la vie, je préfère les choses claires. Il m’a dit que j'avais fait beaucoup d'années ici, qu'il voulait quelque chose de nouveau. Pour moi, les choses n'arrivent jamais par hasard. Le club voulait que j'aille voir ailleurs, donc j'ai commencé à discuter avec des équipes et j'ai choisi le Qatar », a expliqué le joueur qui a pu compter sur l’appui d’un certain Javier Pastore pour s’installer à Doha et vivre le début de son aventure au Qatar.

Un choix de rejoindre le Golfe qui a beaucoup étonné, alors que plusieurs grands clubs européens se sont renseignés à son sujet. Mais Marco Verratti l’assure, il ne voulait pas prendre le risque d’affronter le PSG dans un grand match. « Je voulais vivre une expérience différente. Je n'avais pas envie d'aller dans une autre équipe en Europe où j'aurais pu affronter le PSG. Je voulais que ce soit ma dernière équipe. J'ai eu cette proposition à Doha. Certainement que le niveau n'est pas le même mais je prends d'autres plaisirs : faire grandir le Championnat, conseiller mes coéquipiers », a livré l’Italien, dans une version des faits qui risque de ne pas convaincre grand monde, tant Nasser Al-Khelaïfi voulait absolument très bien vendre son « Petit Hibou », au risque de lui fermer les portes du mercato européen.

Verratti vivra à Paris toute sa vie

Pas de quoi agacer Marco Verratti, qui assure ne pas en vouloir le moins du monde à son ancien président, et être désireux de revenir le plus rapidement et le plus souvent possible à Paris pour y continuer sa vie plus tard. « J'aime beaucoup de choses dans la vie, je ne sais pas si je voudrai rester dans le foot. J'ai un très bon rapport avec tout le monde, avec Nasser. On verra. Je viendrai au moins voir les matches. J'aimerais bien voir le PSG remporter cette Ligue des champions. J'habiterai ici toute ma vie. Ma famille, mes enfants, sont restés ici. Quand j'ai des jours libres, je reviens », a souligné l’Italien, pour qui le départ de Paris reste encore très frais, même s’il semble avoir accepté sans rancoeur la décision du PSG de se séparer de lui cet été, six mois seulement après avoir signé une nouvelle prolongation de contrat.