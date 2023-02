Viré par le PSG, il n'est même pas surpris

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Prêté à l’Athletic Bilbao l’été dernier, Ander Herrera a été définitivement transféré au club espagnol. Le pensionnaire de Liga a officiellement levé l’option d’achat du prêt. Mais en réalité, le Paris Saint-Germain aurait accepté de libérer le milieu de terrain, sans doute afin de faciliter le départ de Keylor Navas.

Ander Herrera ne reviendra pas au Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain, prêté pour une saison à l’Athletic Bilbao l’été dernier, a fait l’objet d’un transfert définitif en toute fin de mercato hivernal. Le club basque a en effet levé l’option d’achat de son prêt. C’est du moins la version officiellement donnée au public et contredite par le journaliste Edu Velasco. Selon le spécialiste de l’émission El Chiringuito en Espagne, l’Athletic Bilbao n’a absolument rien payé pour le transfert d’Ander Herrera.

Autrement dit, le Paris Saint-Germain a accepté de libérer l’Espagnol dont le contrat devait expirer en juin 2024. Le club de la capitale était donc en position de réclamer une certaine somme d’argent. Alors pourquoi ce cadeau offert à l’Athletic Bilbao et à Ander Herrera ? L’explication vient peut-être du dossier Keylor Navas. En effet, jusque dans les dernières heures du mercato, le Paris Saint-Germain ne pouvait pas conclure le prêt du gardien à Nottingham Forest. La FIFA n’autorise les clubs à prêter que huit joueurs et les Parisiens avaient atteint leur quota.

Herrera ne se voyait pas revenir

On peut penser que le milieu passé par Manchester United a été poussé vers la sortie par tous les moyens afin d’éjecter le portier remplaçant devenu encombrant. Quoi qu’il en soit, Ander Herrera, lui, ne doutait pas de son transfert. « Pour moi, ce n'est pas une nouvelle information. Quand je suis arrivé, je savais déjà que j'allais signer pour deux ans. Je considère que cette officialisation ne concerne que l'aspect administratif. Quand je suis revenu à Bilbao, je savais combien de temps je resterais et je connaissais le contrat. Les discussions entre les clubs ne me concernent pas, tout était déjà défini au niveau personnel », a réagi l’ex-Parisien, qui ne s’imaginait pas revenir au Camp des Loges.