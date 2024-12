Vinicius au PSG, des raisons d'y croire vraiment ‍!

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Un peu dans l'ombre de Kylian Mbappé au Real Madrid, Vinícius Júnior pourrait prendre la décision de faire le chemin inverse en s'engageant au Paris Saint-Germain dans le but d'être la superstar du PSG.

Depuis son arrivée au Real Madrid, Vinícius Júnior n'a jamais réellement pu être l'unique superstar du club. En même temps, il est difficile pour un joueur d'être la tête de gondole dans un effectif avec autant de stars, sauf quand on s'appelle Cristiano Ronaldo. Avec le départ de Karim Benzema, le Brésilien aurait pu endosser ce rôle, mais un Jude Bellingham fraichement arrivé et auteur d'une saison XXL lui a souvent volé la vedette. Candidat malheureux au Ballon d'Or 2024, Vinícius Júnior a vu une nouvelle ombre arriver l'été dernier en la personne de Kylian Mbappé. Le numéro 7 des Merengue pourrait ainsi prendre une décision drastique pour enfin être la seule et unique superstar d'un club en planifiant un départ au Paris Saint-Germain.

Vinícius Júnior au PSG, la bonne idée ?

Vinicius déclenche une guerre au Real Madrid https://t.co/wYlyYLPJPv — Foot01.com (@Foot01_com) December 5, 2024

TEAMtalk énumère les clubs et leurs projets qui pourraient intéresser Vinícius Júnior. Le premier nommé est le Paris Saint-Germain. Selon le média britannique, le club francilien serait le seul à avoir la capacité financière suffisante pour concurrencer les contrats lucratifs des pays du Golfe. Fichajes expliquait même en novembre dernier que le PSG préparait une offre de 250 millions d'euros pour s'offrir le Brésilien.

Le joueur du Real Madrid serait la pièce manquante de l'effectif parisien et le faire venir à Paris serait le moyen de lui offrir ce qu'il ne peut pas être ailleurs : la superstar de son club. À l'heure où Kylian Mbappé commence à prendre de la place sur le flanc gauche de l'attaque madrilène, Vinícius Júnior pourrait s'agacer et demander un départ à l'issue de la saison. Reste à savoir si le PSG mettra bel et bien une somme colossale, comme il l'avait fait en 2017 pour s'adjuger les services de Neymar. Nasser Al-Khelaifi est le seul à avoir la réponse.