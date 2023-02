Victoire en or pour le PSG, le prix pourrait être cher !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

21e journée de Ligue 1

Stade de la Mosson

PSG bat Montpellier : 3 à 1

Buts : Nordin (89e) pour le MHSC; Ruiz (55e), Messi (72e), Zaire-Emery (90e+2) pour le PSG

En déplacement à la Mosson, le PSG a remporté une précieuse victoire (1-3), d'autant plus que Lens s’est incliné. Cependant, Paris a peut-être perdu Mbappé et Ramos.

Le match ne pouvait pas commencer de la pire manière pour le PSG, puisqu'après avoir raté deux penalties face à Lecomte, Mbappé sortait sur blessure (21e), le vice-champion du monde français étant visiblement victime d'un pépin musculaire à la cuisse. Quelques minutes plus tard, Sergio Ramos, victime d’un choc à la tête en faisait de même. Plutôt dominateur, le Paris Saint-Germain pensait ouvrir le score par Messi (35e), mais l'Argentin était signalé en position de hors-jeu par la VAR. Après la pause, c'est cette fois Hakimi qui trompait le portier de Montpellier d'une frappe lumineuse, mais la vidéo intervenait encore et le but était annulé pour une position de hors-jeu de l'auteur de la passe (55e).

Le PSG vit un vrai cauchemar, mais...

Alors que tout indiquait une soirée noire pour Paris, Ruiz allait ouvrir le score pour le PSG et cette fois l'arbitre le validait (0-1,55e). La formation héraultaise tentait de réagir, mais Messi, servi par Ruiz, doublait le score (0-2, 72e). Cet avantage permettait au leader de la Ligue 1 d'être plus serein pour la suite et la fin d'une rencontre que l'on sentait pourtant compliquée pour la formation de Galtier. Mais sur un ballon perdu par Bernat, Nordin réduisait le score (1-2, 89e) et relançait le match. Montpellier se ruait à l'attaque pour tenter d'égaliser, mais c'est Zaire-Emeru qui tuait définitivement le suspense en marquant le troisième but du PSG (1-3, 90e).