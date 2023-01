Verratti le fêtard du PSG, un roman plein d'imagination

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Marco Verratti aime la ville de Paris plus que tout. Toutefois, pour ses détracteurs, l'Italien du PSG la préfère encore plus la nuit dans les boîtes branchées. Une étiquette de fêtard qui lui colle à la peau depuis une décennie et qu'il réfute catégoriquement.

Il est l'emblème du PSG version QSI. Marco Verratti est arrivé dans le club de la capitale en 2012 et a souvent été qualifié de baromètre sportif de l'équipe. Clairement, dès qu'il était à son meilleur niveau, le PSG était irrésistible. Par contre, quand l'Italien était blessé ou à court de forme, les Parisiens souffraient dans l'entrejeu. Malheureusement, Verratti a souvent eu du mal à enchaîner des matchs de 90 minutes 40 à 50 fois par saison. Pour expliquer ses soucis physiques, son hygiène de vie a été régulièrement pointée du doigt.

Verratti vexé des mensonges sur ses sorties

Sa dépendance à la cigarette est mise en avant par ses détracteurs tout comme son amour supposé des soirées festives. A l'instar de Neymar, Marco Verratti est catalogué dans les fêtards du PSG. L'Italien n'a jamais caché adorer la ville de Paris et son cadre de vie, comme il le démontre encore dans une interview pour Le Parisien. Néanmoins, il indique préférer clairement les musées et les parcs parisiens aux boîtes de nuit. Sa réputation est selon lui erronée voire totalement inventée.

🗣️ Marco Verratti à France Football : « Ma réputation de bon vivant ? Ça m’a gêné car, la plupart du temps, ce n’était pas vrai. On m’a fait passer pour quelqu’un qui sortait tous les soirs. » 🇮🇹🍾 — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) January 13, 2023

« Cette réputation m’a gêné car, la plupart du temps, ce n’était pas vrai. On m’a fait passer pour quelqu’un qui sortait tous les soirs. […] Une fois on disait que j’étais sorti là, mais la boîte était fermée. Une autre fois, on disait que j’avais passé une soirée avec la chanteuse Rihanna, mais je ne la connais même pas », a t-il protesté dans le quotidien francilien. Une manière aussi de s'exonérer de toute responsabilité pour ses pépins physiques récurrents alors qu'il vient de subir une nouvelle blessure aux quadriceps en cette fin de semaine.