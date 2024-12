PSG ‍: Al-Khelaïfi se jette sur Simone Inzaghi

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Luis Enrique est fragilisé au PSG, ce qui incite les dirigeants parisiens à explorer plusieurs pistes en cas de départ de leur entraîneur espagnol. Le nom de Simone Inzaghi est évoqué à la surprise générale en Italie.

Les tensions apparaissent de plus en plus nombreuses en interne au Paris Saint-Germain et Luis Enrique n’y est pas pour rien. Le coach espagnol de 54 ans commence à se mettre son vestiaire à dos et il en a conscience puisqu’il est intervenu auprès de ses joueurs en milieu de semaine afin d’apaiser la situation. Les mauvais résultats du PSG sur les dernières semaines, notamment en Ligue des Champions, ont considérablement affaibli la position de Luis Enrique… y compris auprès de sa direction. A tel point que Nasser Al-Khelaïfi et l’Emir du Qatar préparent la suite selon la presse italienne.

PSG : Luis Enrique demande pardon à ses joueurs https://t.co/qP4EbSrSoR — Foot01.com (@Foot01_com) December 4, 2024

Calcio Mercato lance une bombe en révélant que le Paris Saint-Germain s’intéresse de très près à Simone Inzaghi, une fois vainqueur de la Série A avec l’Inter Milan et finaliste de la Ligue des Champions en 2023. Le board parisien apprécierait la gestion de Simone Inzaghi, qui tranche avec l'explosivité et parfois la nervosité de Luis Enrique. « Son profil est idéal et pourrait tenter Al-Khelaïfi » indiquent nos confrères italiens, qui n’envisagent cependant pas la venue de Simone Inzaghi au Paris SG en cours de saison. En effet, pour Calcio Mercato, cette signature est possible mais uniquement à la fin de la saison.

Simone Inzaghi au PSG, pas avant l'été prochain

En attendant, l’Inter et le PSG courent vers le même objectif… la Ligue des Champions. A la différence près que l’Inter est virtuellement qualifié pour les 8es de finale tandis que le Paris Saint-Germain n’est pas encore assuré de disputer le play-off puisqu’il se situe actuellement en dehors de la zone qualificative, à la 25e place à trois journées de la fin. Un échec en Ligue des Champions mettrait en danger le projet de Luis Enrique dans la capitale et pourrait accélérer les discussions avec Simone Inzaghi, sur le banc de l’Inter depuis juillet 2021 et qui pourrait se montrer sensible à l’intérêt du PSG.