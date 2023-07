Verratti et le PSG c'est fini, il part en Arabie Saoudite ‍!

A défaut de recruter Kylian Mbappé, Al Hilal va quand même se renforcer au PSG. Le club saoudien avance bien sur le recrutement de Marco Verratti. Il a l'accord de l'Italien et presque celui du PSG.

Al Hilal n'est pas venu à Paris pour rien. Le club saoudien a envoyé une délégation pour tenter de convaincre Kylian Mbappé de quitter le PSG cet été. La démarche a échoué mais Al Hilal va quand même ramener un joueur parisien dans ses valises. Il s'agit de Marco Verratti, le milieu italien emblématique du club parisien. Arrivé en 2012 au PSG, Marco Verratti n'a jamais semblé aussi proche de quitter le club parisien. Un départ est dans l'air du temps depuis le début de l'été, mais l'Atlético semblait être la destination promise au joueur italien. Finalement, Al Hilal a fait une entrée fracassante dans le dossier pour piquer le joueur aux Colchoneros.

Le club saoudien avance vite sur le dossier Marco Verratti et, selon Fabrizio Romano, les supporters parisiens peuvent déjà se préparer à dire adieu à l'Italien. « EXCLUSIF : Marco Verratti à Al Hilal, accord à un stade avancé ! Le club saoudien se rapproche désormais d'un accord avec le PSG pour le milieu de terrain italien. Contrat de trois ans offert à Verratti, documents à préparer/vérifier prochainement. C'est pour bientôt - si tout se passe comme prévu », a t-il écrit sur Twitter.

EXCLUSIVE: Marco Verratti to Al Hilal, deal at advanced stages! Saudi club now closing in on agreement with PSG for the Italian midfielder 🚨🔵🇸🇦 #AlHilal



Three year contract offered to Verratti, documents to be prepared/checked soon.



