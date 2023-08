Verratti dehors ‍! Place à la jeunesse au PSG

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Toujours dans le flou concernant son avenir au PSG, Marco Verratti n'a pas pu démarrer la saison de Ligue 1 avec le club parisien. S'il revient dans le onze, certains supporters seront soulagés mais pas Benoît Trémoulinas. Ce dernier estime que Verratti a fait son temps.

Avec deux points en deux matchs seulement, le PSG a fait un démarrage au petit trot en Ligue 1. On a beaucoup parlé de la mise à l'écart de Kylian Mbappé pour justifier ces contre-performances mais il ne faut pas négliger l'absence de Marco Verratti au milieu de terrain. C'est l'avis de nombreux supporters parisiens encore convaincus de l'importance que possède l'Italien dans le rendement du club parisien. Verratti a été écarté de l'équipe en attendant que sa situation se débloque au mercato, lui qui discute avec le club saoudien d'Al-Ahli notamment.

Verratti n'est pas fiable, Enrique va le virer du onze

Pour le moment, le PSG mise sur un milieu composé de Manuel Ugarte, Warren Zaire-Emery et Vitinha. Au vu de la possession et de la maîtrise affichée par le PSG lors des deux premiers matchs, l'absence de Verratti a plutôt été bien compensée par Luis Enrique. Benoît Trémoulinas y voit un signe clair : le PSG peut et doit se passer de l'Italien. En forme physique précaire, Verratti sera d'ailleurs écarté par Luis Enrique selon les prédictions de Trémoulinas.

« Je pense qu’il entrera dans un turn-over mais pour l’instant il n’entre pas dans le onze titulaire. Et, je pense que Luis Enrique c’est un entraîneur qui n’a pas peur de lancer des jeunes, qui n’a pas peur de dire c’est pas parce qu’ils n’ont qu’un match de Ligue des Champions que je ne les mettrais pas titulaires. Marco Verratti depuis qu’il est au PSG, est-ce qu’on a vu une progression ? Non. Il y a des rumeurs persistantes sur son hygiène de vie, il est tout le temps blessé depuis 3-4 ans. A un moment donné, on ne peut pas compter sur Marco Verratti. Faisons confiance à des jeunes joueurs qui ont pas la même expérience mais qui donneront plus sur le terrain. Vitinha est meilleur quand Verratti est pas là. Ugarte, Zaire-Emery et Vitinha, peut-être que ça peut faire un peu léger mais je pense que ça peut le faire », a t-il décrypté dans l'Equipe de Greg. Si Verratti reste à la fin de l'été, il sera intéressant de voir si cette théorie s'avérera juste. Dans ce cas, le PSG sera vraiment sur une nouvelle équipe rajeunie cette saison.