Verratti à Chelsea, une offre ridicule envoyée au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A l’instar de Neymar ou encore d’Hugo Ekitike, Marco Verratti a été informé par la direction du Paris Saint-Germain que le club souhaitait le vendre. Une aubaine pour plusieurs clubs européens prêts à bondir sur l’occasion.

Courtisé par Al-Hilal en Arabie Saoudite, Marco Verratti a également des courtisans en Europe. Au cœur du mois de juillet, L’Equipe dévoilait l’intérêt de l’Atlético de Madrid pour le milieu relayeur du Paris Saint-Germain. Diego Simeone apprécie le profil d’un joueur qui aurait pu amener une touche plus technique à l’entrejeu des Colchoneros. Mais le club madrilène n’a pas creusé la piste après avoir été refroidi par les exigences financières du PSG.

Le PSG réclame 80 millions d'euros pour Verratti

Pour l’instant, même l’Arabie Saoudite ne s’est pas alignée sur les requêtes de Nasser Al-Khelaïfi, qui réclame près de 80 millions d’euros pour laisser filer « Petit Hibou » lors de ce mercato estival. A moins d’un gros jeu de la surenchère entre plusieurs clubs, il est quasiment impossible que le Paris Saint-Germain récupère cette somme pour un joueur déjà âgé de 30 ans et trop souvent blessé.

🆕🔴🔵



Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation de contrat de Marco Verratti pour deux saisons supplémentaires. L’international italien est désormais lié avec le club de la capitale jusqu’au 30 juin 2026. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 28, 2022

Cela étant, les courtisans de Marco Verratti sont de plus en plus nombreux au fil de l'avancée de ce mercato. Le compte @PSGInside_Actus nous apprend que Chelsea a récemment manifesté son intérêt pour recruter le champion d’Europe italien. Mauricio Pochettino apprécie tout particulièrement le profil d’un joueur qu’il a eu sous ses ordres pendant deux saisons dans la capitale française et aurait demandé à ses dirigeants de le recruter.

Chelsea sur les rangs pour recruter Verratti

Une offre des Blues devrait arriver sur le bureau de Nasser Al-Khelaïfi dans les 48 heures mais à priori… elle sera refusée. En effet, cette proposition serait « bien loin de ce que veut le PSG » même si pour l’heure, le montant de l’offre de Chelsea n’a pas filtré. Alors que l’Arabie Saoudite estime l’international italien à près de 40 millions d’euros, le Paris SG parviendra-t-il à faire monter les enchères pour se rapprocher au maximum de son prix initial de 80 millions d’euros ? C’est tout l’enjeu des prochains jours pour le club parisien dans ce dossier alors que Luis Campos et Luis Enrique ont d’ores et déjà annoncé à Marco Verratti qu’il n’entrait pas dans les plans du club pour la saison 2023-2024.