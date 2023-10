Vente PSG ‍: Mbappé domine Kang-In Lee, grosse mise au point

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain compte énormément sur le marketing pour continuer son développement. Après les départs de Lionel Messi et Neymar, deux joueurs trustent les meilleures ventes.

C'est un constat que personne ne peut nier, on peut désormais voir un peu partout en France, et même dans le monde, des maillots du PSG. Des stars du showbiz et du sport s'affichent régulièrement avec les équipements parisiens, et cela continue encore malgré les départs de Lionel Messi et Neymar. En laissant partir les deux joueurs sud-américains, les dirigeants parisiens ont pris le risque de voir les ventes de maillots s'écrouler, et effectivement les chiffres ont baissé, mais sans que cela soit une catastrophe industrielle. En faisant passer le sportif avant le marketing, Nasser Al-Khelaifi a fait un choix partagé par les supporters. À présent, deux joueurs se partagent la quasi-totalité des ventes de maillots, il s'agit de Kylian Mbappé et de Kang-In Lee. Mais, contrairement à ce qui avait été affirmé ce week-end, c'est toujours le numéro 7 français qui rafle la mise si l'on prend les ventes globales.

Mbappé en tête des ventes au PSG

Le Parisien, qui évoque ce duel entre le joueur tricolore et son coéquipier sud-coréen, précise que si Kang-In Lee devance Kylian Mbappé dans les ventes à distance, les commandes venues d'Asie étant colossales, dans les boutiques réelles, c'est toujours le champion du monde 2018 qui est en tête des ventes. Et si l'on regroupe les deux, Kylian Mbappé est en tête devant le joueur sud-coréen. « Véritable star mondiale de son sport, Mbappé possède toujours une importante cote de popularité et une aura qui va bien au-delà de la France, lui permettant de toucher un public particulièrement large et donc de générer un volume de ventes global légèrement plus important que Kang-In Lee », précise Adrien Chantegrelet, journaliste du Parisien. Cependant, le Paris Saint-Germain ne communique pas du tout sur ce sujet, conscient que cela pourrait titiller la susceptibilité des joueurs concernés. Car en dehors de Kylian Mbappé et de Kang-In Lee, les ventes de maillots du PSG floqués du nom des autres joueurs ne seraient pas phénoménales. Les signatures de Dembélé, Hernandez, ou bien encore Kolo Muani n'ayant suscité aucun engouement.