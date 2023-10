Mbappé et Kang-In Lee, bagarre à la boutique du PSG

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Avec les départs estivaux de Lionel Messi et Neymar, Kylian Mbappé a enfin toute la lumière médiatique au PSG. Néanmoins, une recrue vient déjà lui faire de l'ombre, Kang-In Lee. Le Sud-Coréen surpasse le Français commercialement.

Kang-In Lee ne sera pas un joueur de second rang au PSG. C'est déjà le cas sportivement puisque le milieu sud-coréen se fait une place dans les compositions de départ de Luis Enrique. L'entraîneur espagnol aime le rendement de l'ancien joueur de Majorque aux entraînements. Mais, l'importance de Kang-In Lee est aussi visible hors des terrains. Peu connu du public français avant son transfert, il est une star en Corée du Sud. Un élément non négligeable puisque les Parisiens ont récemment ouvert une boutique officielle à Séoul. Cette popularité a même été sous-estimée semble-t-il par le PSG.

Kang-In Lee, vendeur numéro 1 de maillots du PSG

En effet, selon les informations du quotidien espagnol AS, le maillot du PSG floqué Kang In-Lee fait un véritable carton en boutique. Le joueur sud-coréen, titulaire samedi lors de la victoire parisienne contre Strasbourg, est celui qui fait vendre le plus de maillots parisiens, juste devant Kylian Mbappé en personne. On parle en plus là des ventes dans la boutique du PSG sur les Champs-Elysées à Paris et non à Séoul, ce qui aurait eu du sens. Non, c'est bien dans la capitale française que le joueur arrivé cet été de Majorque pour 22 millions d'euros affole le tiroir caisse des magasins qui distribuent les maillots parisiens.

Une performance impressionnante face au très connu et très populaire Kylian Mbappé. C'est le symbole de l'importance prise par Kang-In Lee depuis son transfert au PSG. Ne reste plus au Coréen qu'à récompenser la confiance de ses fans en match, notamment en Ligue des champions. De belles prestations sur la scène européenne pourraient en faire un solide concurrent de Heung-Min Son en Corée du Sud. En tout cas, le PSG peut déjà se féliciter d'avoir enfin misé sur un joueur asiatique au mercato. Une belle consolation après avoir perdu cet été une machine à vendre des tuniques comme Lionel Messi, même si Kang-In Lee est évidemment très loin d'afficher des ventes similaires à celles de la Pulga. Après sa première saison au PSG, on avait évoqué 1.2 million de maillots vendus pour la star argentine.