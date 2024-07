Une vente à la Neymar, le PSG ne trompe personne ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Une énorme vente de Lee en Premier League, le PSG aurait refusé de s'y plier, bombant le torse pour sa pépite sud-coréenne. Une information qui fait tiquer et ne convainc pas tout le monde.

Il y a un domaine où le PSG a changé de statut tout récemment, c’est dans sa capacité à vendre des joueurs. Avec les départs très bien rémunérés de Marco Verratti et de Neymar, le club de la capitale a enfin réussi à laisser partir des joueurs sous contrat sans s’en tirer par des prêts ou des opérations de seconde zone. La vente d’un titulaire de la formation de Nasser Al-Khelaïfi n’est pas encore arrivée, tant le champion de France a les moyens de conserver ses meilleurs joueurs sans trop forcer. Mais les attaques sont là. C’est du moins ce qu’affirme Foot Mercato, pour qui une offre de transfert très copieuse a été faite pour la pépite sud-coréenne Lee Kang-In. Le joueur arrivé l’été dernier de Majorque pour 22 millions d’euros a vécu une première saison mitigée au Paris Saint-Germain. Souvent remplaçant, parfois amoindri physiquement ou parti rejoindre sa sélection au coeur de la saison, le milieu de terrain laisse un goût d’inachevé, surtout que Luis Enrique a eu beaucoup de mal à trouver sa position, que ce soit sur l’aile ou dans le coeur du jeu, voire comme attaquant de soutien.

Cela n’a pas empêché un club de Premier League de craquer pour lui selon le site spécialisé, qui affirme qu’une proposition de transfert d’un montant de 70 millions d’euros a été effectuée. Cette dernière a été refusée par le PSG, qui ne souhaite pas se séparer de son joueur sud-coréen. Cela tombe bien, ce dernier ne veut pas non plus quitter le PSG et entend bien vivre une deuxième saison pour montrer ce qu’il vaut.

Le PSG a d’autres plans pour Lee

Le #PSG n'a jamais refusé une offre de 70 millions pour Kang In Lee . Je peux vous dire que si le Paris Saint-Germain avait reçu cette offre ils auraient tout de suite accepté... Sachant qu'ils cherchent à vendre un ou deux joueurs pour pouvoir finaliser leurs prochaines recrues.… pic.twitter.com/E6b9bwOqPS — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) July 15, 2024

Toutefois, cette offre d’un club mystérieux à 70 millions d’euros ne convainc pas tout le monde. Tout d’abord, parce que le montant parait très élevé pour Lee, qui possède une valeur de 25 millions d’euros après son année moyenne à Paris. D’ailleurs, le site PSGInside-Actus, bien informé, reprend cette info de volée. « Le PSG n'a jamais refusé une offre de 70 millions pour Kang In Lee. Je peux vous dire que si le Paris Saint-Germain avait reçu cette offre ils auraient tout de suite accepté... Sachant qu'ils cherchent à vendre un ou deux joueurs pour pouvoir finaliser leurs prochaines recrues », a livré le compte spécialisé, tandis que de nombreux suiveurs du PSG ironisaient sur cette offre dantesque refusée, pour un joueur qui a certes un gros attelage commercial asiatique derrière lui, mais qui ne semble pas valoir les 70 ME évoqués. « C’est 70 millions de Won (monnaie sud-coréenne) », ont même raillé quelques suiveurs, ce qui ne correspondrait qu’à 50.000 euros toutefois.

Un sentiment en tout cas largement partagé sur le fait que cette rumeur sert beaucoup les intérêts du PSG pour se faire mousser et montrer qu’il est capable de refuser des grosses offres. Ou alors, à faire monter la valeur virtuelle de Lee à l’heure où le Sud-Coréen est proposé à Naples pour faire baisser le prix de Victor Osimhen.