Une recrue XXL en attaque, le PSG reçoit un ordre

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le PSG connaît des problèmes d'efficacité cette saison, notamment en Ligue des champions. Le finisseur qu'était Kylian Mbappé manque aux Parisiens. L'arrivée d'un nouvel attaquant est espérée en janvier, sauf pour Jérôme Rothen.

84 tirs pour seulement 3 buts. La statistique du PSG en Ligue des champions est sans appel. Les Parisiens ont les pires difficultés pour concrétiser leurs actions en Europe et ainsi récompenser leurs bonnes séquences. Cette inefficacité menace clairement l'avenir du PSG sur la scène européenne. Alors que le club parisien a dominé nettement 3 de ses 4 matchs européens, son bilan n'est que de 4 points au classement général. Cela le place au 25e rang, synonyme d'élimination. L'heure est grave d'autant que Dembélé, Kolo Muani ou Asensio n'arrivent pas à améliorer leur précision dans les matchs importants.

Rothen demande au PSG d'attendre Ramos

Beaucoup d'observateurs et de supporters demandent à la direction parisienne d'investir sur un avant-centre au mercato hivernal. La recrue de leurs rêves se nomme Viktor Gyokeres. Le Suédois du Sporting Portugal a déjà inscrit 23 buts cette saison avec son club. Un rythme d'enfer, synonyme d'apport immédiat au PSG en cas de transfert. Jérôme Rothen fait figure de voix discordante sur le sujet. Pour le consultant de RMC, Viktor Gyokeres n'est pas indispensable aux Parisiens. Gonçalo Ramos est déjà l'attaquant tant attendu pour marquer des buts. L'efficacité ne s'améliorera pas avec des hommes en plus mais grâce à un nouvel état d'esprit selon lui.

🗣️ @RothenJerome : "Rassurez moi, vous n'allez quand même pas me dire que Gyökeres est le meilleur joueur du monde. Il y a Gonçalo Ramos qui va revenir et peut-être que c'est la solution."



🔴🔵 Le PSG doit-il ressortir le carnet de chèque ?



🎧▶️ https://t.co/RB38jwmVgQ pic.twitter.com/z29WVrA8t5 — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) November 20, 2024

« Gyökeres ce n'est pas lui qui va régler tous les problèmes du Paris Saint-Germain. On a vu que le PSG avait des problèmes d'efficacité en Ligue des champions, il faut qu'ils règlent la chose. Mais dans l'effectif tu as Gonçalo Ramos, qui est blessé depuis le début de la saison. Il va revenir et il va marquer, et tu n'as pas forcément besoin de Gyökeres. […] Je les encourage aujourd'hui à ne pas faire de chèque pour faire un chèque. Il y a des manques et on le voit en Ligue des champions. Mais il faut laisser du temps. Dans le temps que tu laisses, il faut que l'équipe progresse. […] Si Kolo Muani et Gonçalo Ramos sont toujours là tu en fais quoi ? Tu vas avoir trois numéros neuf ? », a t-il développé dans Rothen s'enflamme. Pas sûr que l'ancien milieu soit entendu à Doha si le PSG rate ses prochains rendez-vous européens, notamment au Bayern Munich dans une semaine.