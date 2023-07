Une place libre dans l'avion, Harry Kane au PSG c'est fini

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

L'optimisme qui était revenu dans le camp du Paris Saint-Germain au sujet de la possible signature d'Harry Kane disparaît ce lundi. Les médias allemands annoncent que Daniel Levy a programmé une réunion avec les dirigeants du Bayern Munich pour boucler le transfert de l'attaquant anglais.

Plusieurs sources indiquaient dimanche soir que le PSG avait repris le leadership dans le dossier Harry Kane, le patron des Spurs étant à l’écoute de l’offre de Nasser Al-Khelaifi. Mais visiblement soit Daniel Levy a bien caché son jeu, soit tout le monde s’est trompé. Florian Plettenberg, journaliste de Sky Allemagne en charge de l’actualité du Bayern Munich, révèle que Jan-Christian Dreesen, le directeur général du club allemand, va rencontrer cette semaine, probablement vendredi, le patron de Tottenham afin d’accélérer le transfert du buteur anglais chez les champions d'Allemagne.

« Le Bayern veut finaliser l’opération rapidement, et toutes les parties impliquées dans ce dossier sont optimistes. Kane attend un accord entre les deux clubs, et il est prêt pour rejoindre Munich. Jan-Christian Dreesen ne rejoindra pas le Bayern Munich en Asie dans le but de finaliser ce transfert », explique le journaliste allemand, qui est convaincu que désormais l'opération entre dans sa dernière phase et que Paris semble bien loin de tout cela. Et d'autres sources très sérieuses confirment que les choses vont s'accélérer dans les jours qui viennent.

Une information confirmée par Christian Falk, le toujours bien informé journaliste de Sport Bild. « Dreesen ne sera pas dans l’avion du Bayern pour le Japon et il ne sera rendra pas là-bas, il a annulé son voyage. Il reste à Munich pour le prochain round des négociations avec Daniel Levy. Kane devrait signer pour au moins quatre ans, peut-être même cinq ans, et toucher un salaire de plus de 20 millions d'euros par an. Le problème, c'est le prix du transfert. Car le propriétaire de Tottenham aurait donné à Levy d’obtenir 116 millions d’euros pour vendre Harry Kane », révèle le média allemand, qui précise que le Paris Saint-Germain n'est plus du tout évoqué dans ce dossier. La star anglaise et son épouse n'envisagent toujours qu'un départ de Londres vers Munich et pas vers la capitale française, Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos pensent se tourner vers une autre piste.