Harry Kane au PSG, Tottenham ouvre la porte ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le dossier Harry Kane s'accélère d'un seul coup, l'attaquant anglais de Tottenham refusant toujours de prolonger avec les Spurs. Son président s'est fâché, imitant en cela Nasser Al-Khelaifi, et les choses vont rapidement évoluer dans les prochains jours. Le Paris Saint-Germain est dans la course.

Daniel Levy, Nasser Al-Khelaifi, même combat. Tandis que le dirigeant qatari du Paris Sain-Germain a décidé de mettre à l’écart Kylian Mbappé, qui refuse de prolonger son contrat et préfère partir libre, le boss de Tottenham a également prévenu Harry Kane que soit il signait pour un an de plus, soit il devait ranger son vestiaire et accepter un transfert. Selon le Telegraph, c’est Joseph Lewis en personne, actionnaire principal et donc propriétaire des Spurs, qui a prévenu Daniel Levy qu’il fallait mettre la star anglaise sur le marché des transferts afin d’éviter un départ gratuit dans un an. Une annonce qui évidemment mis en émoi plusieurs clubs européens, dont le PSG, en quête d'un buteur de ce standing.

Harry Kane mis sous pression par Tottenham

Dimanche soir, un média proche du Paris Saint-Germain affirmait que l'espoir était revenu du côté parisien concernant Harry Kane, alors que depuis plusieurs semaines le buteur anglais était considéré comme proche du Bayern Munich. Au point même que l'épouse de l'attaquant de 29 ans avait été vue en Bavière pour chercher un logement pour sa famille. Mais d'autres sources confirment qu'effectivement les champions de France sont dans la course, et même pas loin d'être les favoris. Angelo Mangiante, un des journalistes vedettes de SkySport, a mis en ligne un tweet pour le moins direct puisqu'il écrit : « PSG-Harry Kane » avec des flammes pour confirmer que cela était chaud.

Le journaliste italien n'est pas le seul à donner de l'espoir au Paris Saint-Germain, puisque Matteo Moretto, qui suit le mercato pour El Relevo, confirme que les planètes s'alignent pour le possible transfert d'Harry Kane au Paris Saint-Germain. « Confirmation des récents contacts entre le PSG et Tottenham pour Harry Kane. Ces dernières heures, les parties ont reparlé du possible transfert de l'attaquant anglais à Paris. Il y a une bonne entente entre les propriétaires des deux clubs, mais pour le moment pas d'accord. Le joueur connaît l'intérêt très fort du Bayern et n'a pas encore pris de décision », explique le journaliste, tordant ainsi le cou à la rumeur qui affirmait que l'attaquant vedette de Tottenham et des Three Lions avait déjà un accord avec le club entraîné par Thomas Tuchel.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Harry Kane (@harrykane)

Seule voix discordante dans ce feuilleton, celle de Ben Jacobs. Le journaliste anglais répète, lui, que si le PSG veut effectivement faire signer le Prince Harry, ce dernier est lui nettement plus tenté par le Bayern Munich. Cependant, Ben Jacobs ne referme pas totalement la porte au Paris Saint-Germain. « Le Bayern fera une troisième offre pour Harry Kane. Le package total devrait être proche de 100 millions d’euros. À ce jour, le Bayern n'a pas reçu de contre-offre de Daniel Levy, qui espère toujours que Kane signera un nouveau contrat avec les Spurs. Le PSG aime Kane et il y a eu des discussions, mais des sources proches de Kane minimisent son intérêt à rejoindre Paris. Nasser Al-Khelaifi et Levy entretiennent cependant d'excellentes relations », précise le journaliste.

De son côté, et à l'inverse de Kylian Mbappé, Harry Kane a été autorisé à partir en tournée en Asie avec ses coéquipiers de Tottenham. Celui qui a marqué 307 buts dans sa carrière n'a désormais plus le choix, où il signe la prolongation de contrat tendu par Daniel Levy ou bien il pourrait découvrir la Ligue 1 ou la Bundesliga à partir de la saison prochaine. Du côté du PSG, et un an après le fiasco avec Robert Lewandowski, on espère que le club bavarois ne lui jouera pas un mauvais tour.