Une offre surprise du PSG pour une pépite belge ‍?

Par Adrien Barbet

Si le Paris Saint-Germain est en train de régler le transfert d'Ousmane Dembélé, ce n'est pas l'unique renfort offensif qui manque pour combler les rangs des Parisiens. Le club de la capitale se positionne sur une pépite belge du championnat néerlandais.

Les grands travaux de l'été à Paris sont clairement sur la refonte de l'effectif. En attendant que le cas Kylian Mbappé se débloque, Paris s'active sur les arrivées des nouveaux éléments. Ousmane Dembélé est sur le point de signer au PSG, tandis qu'un attaquant de pointe est toujours attendu par Luis Enrique. Mais la vraie surprise au mercato pourrait se faire aux Pays-Bas. Selon les renseignements d'Eindhovens Dagblad, le PSG est très intéressé par Johan Bakayoko. La pépite belge avait déjà tapé dans l'œil des dirigeants parisiens qui avaient formulé une offre de 15 millions d'euros lors du mercato hivernal. Une offre immédiatement refusée par le PSV Eindhoven qui compte sur l'ailier de 20 ans. Paris et un autre géant européen continuent de rêver du numéro 27 des Rood-witten.

Naples et le PSG sous le charme d'une pépite belge

Le média néerlandais affirme que Naples est également sur les tablettes de Johan Bakayoko. Auteur de 7 buts et de 5 passes décisives la saison passée avec le PSV, le natif d'Overijse a contribué à la deuxième place du club en championnat et à la victoire en Coupe des Pays-Bas. Le PSV ne compte pas laisser partir son joyau contre moins de 30 millions d'euros. Soit le double de la proposition formulée par le PSG il y a six mois. Naples qui pourrait perdre Hirving Lozano, très courtisé sur le marché des transferts, risque d'être un sérieux candidat si le PSG fait de Bakayoko une priorité dans son recrutement. Récemment, la direction du PSV a confirmé au Voetbal International que le joueur formé au RSC Anderlecht était heureux au club et qu'il voulait travailler sous les ordres de Peter Bosz, nouveau coach du géant néerlandais. Malgré les convoitises, Johan Bakayoko pourrait rester au PSV, avant d'exploser ailleurs.