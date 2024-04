Une légende du PSG aide le Barça à cadenasser Mbappé

Dans : PSG.

Dans une semaine, le PSG défie le FC Barcelone en quart de finale aller de la Ligue des Champions au Parc des Princes. Un choc que Kylian Mbappé va tenter de marquer de son empreinte.

Cette saison, le Paris Saint-Germain est un collectif qui se repose moins sur les individualités que les années précédentes mais pour la défense du FC Barcelone, le danger n°1 se nommera tout de même Kylian Mbappé. Buteur face à Rennes mercredi en Coupe de France, le capitaine de l’Equipe de France reste l’arme offensive principale du club de la capitale. Et même si Luis Enrique le gère comme les autres joueurs depuis quelques semaines, il ne fait aucun doute que Mbappé sera titulaire et amené à jouer un rôle majeur dans ce quart de finale de Ligue des Champions. Légende vivante du PSG, ancien joueur et ancien entraîneur du club de la capitale, Luis Fernandez a d’ailleurs été interrogé par la presse catalane au sujet de Kylian Mbappé et du Paris Saint-Germain. L’occasion pour l’actuel consultant de BeInSports de lâcher quelques billes et de conseiller au Barça une défense collective et surtout pas individuelle sur l’originaire de Bondy.

« Comment arrêter Mbappé ? C’est difficile de répondre à cette question. Il est toujours disponible et ses coéquipiers le recherchent beaucoup, et puis il y a aussi Dembélé que j’aime beaucoup, Kolo Muani, Barcola, Ramos… il y a beaucoup de potentiel offensif. La bataille va se dérouler au milieu de terrain car ce sont eux qui vont bien devoir alimenter Dembélé, Kolo Muani ou Mbappé. La recette pour marquer Mbappé ? Ce ne doit pas être individuel, cela doit être collectif » a commenté Luis Fernandez dans les colonnes du Mundo Deportivo avant de conclure.

« Moi j’adore le collectif que je vois aujourd’hui au PSG car il y a de l’intensité, des courses. Les deux défenses devront être très prudentes. Les faiblesses du PSG ? Je dirais qu’il n’y a pas de point faible, c’est un groupe qui sait défendre, qui sait attaquer. Si j’étais entraîneur et que je devais affronter Paris, je dirais à mes joueurs que le PSG est un groupe, il n’y a pas une individualité, c’est une équipe qui va te mettre la pression et te gêner. C’est ce que Paris va faire contre le Barça » estime Luis Fernandez, qui s’attend à une vraie bataille entre deux équipes d’un niveau sensiblement égal. Et qui espère sans doute que Kylian Mbappé sera le facteur X pour faire plier le Barça.