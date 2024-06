Une concurrence truquée, le PSG sans pitié pour Safonov

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le PSG a recruté Matvey Safonov au poste de gardien. Le Russe ne sera pas là pour faire le nombre puisque le club parisien compte en faire un concurrent sérieux pour Donnarumma. Reste désormais à fixer le nombre de matchs à jouer pour chaque portier.

La guerre des gardiens est de retour au PSG. Après le départ de Keylor Navas, c'est le Russe Matvey Safonov qui a intégré l'effectif de Luis Enrique. L'ancien portier de Krasnodar est estimé par la direction parisienne. Elle compte sur lui et en fait un concurrent sérieux de Gianluigi Donnarumma. En théorie, l'Italien peut donc perdre sa place de titulaire la saison prochaine. C'est un été rempli de questions qui attend Donnarumma. Cependant, son utilisation, ainsi que celles de ses remplaçants Safonov et Arnau Tenas, a déjà été réfléchie par le PSG.

Les gros matchs seront pour Donnarumma

Le quotidien catalan Sport semble au courant des plans parisiens. Selon ses informations, le PSG va offrir du temps de jeu à ses trois gardiens. Le jeune Arnau Tenas serait privilégié en coupe de France tandis qu'en Ligue 1 et en Ligue des champions les deux autres gardiens se partageraient les matchs. Selon Sport, Donnarumma jouerait les matchs les plus importants du PSG. Matvey Safonov devrait donc se contenter de matchs de championnat plus modestes au départ.

Une approche semblable à celle adoptée par Luis Enrique à son arrivée au FC Barcelone en 2014-2015. Il utilisait alors le Chilien Claudio Bravo en Liga et l'Allemand Marc-André Ter Stegen en Ligue des champions. Cela avait porté ses fruits cette saison-là avec un triplé Liga-C1-Coupe. Mais, Donnarumma ne garde pas un bon souvenir de son temps de jeu partagé avec Navas lors de la saison 2021-2022. L'Italien avait joué moins de la moitié des matchs du PSG et cela avait affecté sa confiance avec notamment une grosse erreur contre le Real Madrid en huitièmes de finale retour de C1.