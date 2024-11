Une cible colombienne s'embourbe, le PSG passe au plan B

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Luis Campos est intéressé depuis plusieurs mois par Richard Rios, milieu de terrain colombien qui évolue à Palmeiras. Mais après une longue période d’observation, le PSG est en plein doute.

Après avoir recruté Joao Neves lors du précédent mercato, le Paris Saint-Germain continue de scruter les bonnes opportunités pour renforcer son milieu de terrain. Depuis plusieurs mois, Luis Campos est attentif aux performances de Richard Rios, milieu de terrain colombien de 24 ans qui évolue à Palmeiras. L’été dernier, le PSG avait tenté de faire venir ce joueur avec une offre estimée à près de 20 millions d’euros. Déterminé à conserver son meilleur milieu de terrain, Palmeiras avait refusé. Mais le club brésilien, confronté à quelques difficultés financières, est désormais ouvert à la vente de Richard Rios. Une aubaine pour le PSG ?

Le PSG a un gros doute sur Richard Rios

Pas vraiment car entre temps, le club de la capitale a changé d’avis et hésite de plus en plus au sujet de l’international colombien. Selon les informations du média spécialisé Antena 2, le Paris Saint-Germain n’est plus si certain de vouloir signer Richard Rios dès le mois de janvier. Les dernières prestations du joueur avec la Colombie ont déçu, et Luis Campos n’en a pas manqué une miette. De là à définitivement renoncer à un joueur suivi par les scouts du PSG depuis des mois ? Pas forcément car selon le média colombien, un plan alternatif pourrait être élaboré par le champion de France en titre.

Luis Campos verrait d’un bon oeil un transfert de Richard Rios au PSG cet hiver, avant de prêter le joueur dans la foulée en Amérique du Sud pour continuer de grappiller du temps de jeu et de l’expérience avant son arrivée à Paris, qui se concrétiserait donc à l’été 2025. Une stratégie qui doit néanmoins convenir au joueur, qui a hâte de découvrir l’Europe afin de jouer au plus haut niveau. West Ham et la Fiorentina sont également à l’affût dans le dossier Richard Rios, et on ignore désormais comment cette histoire va finir tant le PSG ne semble plus convaincu à 100 % par le joueur.