Une causerie dramatique, l'avant PSG-Bayern sabordé ?

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

La défaite du PSG face au Bayern Munich et le jeu produit pendant 70 minutes portent la responsabilité de Christophe Galtier. C'est l'opinion de Jérôme Rothen qui reproche à l'entraîneur parisien ses choix tactiques et sa communication.

Si la fin de match et l'entrée réussie de Kylian Mbappé ont enthousiasmé les supporters parisiens, ils ne peuvent cacher leur frustration après la nouvelle défaite du PSG. Le club parisien a cédé 1-0 face au Bayern en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Un revers qui hypothèque quelque peu les chances parisiennes d'atteindre les quarts de finale. Surtout, observateurs comme supporters ont du s'inquiéter en voyant la performance collective du PSG pendant plus d'une heure. Avec une seule frappe en première période, un déchet technique monstre et une infériorité manifeste dans l'entrejeu, l'équipe de Christophe Galtier n'a pas été à la hauteur de l'évènement.

Galtier à côté de la plaque ! Rothen en furie

Cette défaite est la troisième consécutive du PSG, la cinquième déjà de l'année 2023. De quoi excéder Jérôme Rothen. Au vu de cette série noire et de la copie rendue mardi soir, le consultant de RMC en veut particulièrement à une personne : Christophe Galtier. Pour Rothen, l'entraîneur parisien s'est raté sur le plan tactique face au Bayern Munich en utilisant un 4-4-2 sans la moindre logique. En plus, son discours ne passe plus. Galtier est bien trop gentil avec ses joueurs surtout au vu du manque de résultats ces dernières semaines.

🔥🎙 Gros coup de gueule de @RothenJerome au lendemain de #PSGBayern : "Si j'ai honte ? Oui ! (...) Tu t'appelles le PSG et tu veux jouer la gagne en Ligue des champions ? En jouant comme ça ?! En montrant cette attitude-là ? En montrant ta peur à tout le monde ?!" #rmclive pic.twitter.com/HScAFnq9qA — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) February 15, 2023

« Il a eu tout faux, du début à la fin. Je ne sais pas ce qu’il a mangé à Noël, mais il a complètement vrillé. Je ne dis pas qu’il était dans le vrai depuis le début de la saison, mais il y avait au moins un état d’esprit avec la haine de la défaite. Le groupe refusait de perdre. C’était le cas sur les quatre premiers mois. Il y avait en plus des essais tactiques avec la défense à trois, quelque chose se passait. Mais depuis la reprise, Paris est à cinq défaites. Et il y a un problème dans ses déclarations. […] Certains joueurs ont besoin d’être secoués alors qu’il est dans la câlinothérapie. Pour le match face au Bayern, je ne sais pas ce qu’il a dit lors de sa causerie d’avant-match, mais ça a dû être dramatique. Quand je vois l’attitude des joueurs… Avec cette équipe, comment tu veux poser des problèmes au Bayern avec le ballon ? Offensivement, c’était le néant total. Il a faux sur toute la ligne. Il a montré beaucoup de limites, à lui de se rattraper. Il m’a extrêmement déçu, j’espère qu’il fera son autocritique. Ça m’inquiète de le voir minimiser les choses », a t-il développé dans Rothen s'enflamme sans être dupe sur les superbes 20 dernières minutes du match.