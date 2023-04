Une bataille pour Icardi, la très bonne nouvelle au PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG aura de nombreux chantiers à régler l'été prochain lors du mercato. Parmi les joueurs annoncés sur le retour, on peut citer Mauro Icardi.

Depuis son prêt à Galatasaray, Mauro Icardi revit. L'international argentin a de nouveau la confiance d'un entraineur et d'une équipe. En 16 matchs disputés en Turquie, Mauro Icardi a planté 9 buts et délivré 6 passes décisives. Son investissement et son comportement plaisent aussi beaucoup à son club et à ses supporters, dont il est l'un des chouchous. Une situation qui arrange aussi le PSG, qui souhaite dégraisser son effectif. Grâce à ses belles performances, l'ancien de l'Inter a gagné de la valeur, lui qui est encore sous contrat dans la capitale jusqu'en juin 2024. Selon la presse turque, Galatasaray veut garder Mauro Icardi, qui est aussi courtisé en Premier League d'après Fanatik.

Icardi vendu, les prétendants affluent

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝕄𝔸𝕌ℝ𝕆 𝕀ℂ𝔸ℝ𝔻𝕀 (@mauroicardi)

L'été dernier, le nom d'Icardi était revenu du côté de Newcastle. Les Magpies, forts d'une nouvelle puissance financière et d'ambitions retrouvées, sont toujours à la recherche de joueurs fiables au plus haut niveau et dotés d'une belle expérience au plus haut niveau. Surtout que le club anglais pourrait jouer la Ligue des champions la saison prochaine. Ce sera aussi le cas pour Galatasaray si le club stambouliote finit champion, ce qui est bien parti avec 9 points d'avance sur Fenerbahce. Selon les informations de NTV Spor, Galatasaray prévoit d'ores et déjà une offre de 10 millions d'euros au PSG pour recruter Mauro Icardi. Une excellente nouvelle pour le club de la capitale, qui pourrait ainsi se débarrasser d'un joueur indésirable et de son salaire de plus de 7 millions d'euros par an. Sachant que d'autres offres pourraient aussi tomber pour récupérer l'ancien de l'Inter, qui a de nouveau la tête au football après des mois marqués par des perturbations liées à son couple avec Wanda Nara.