Un scénario Classique, Mbappé chambre l’OM !

Par Eric Bethsy

Vainqueur du Classique (1-0) dimanche soir au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain a tout de même été secoué par l’Olympique de Marseille. La tendance n’a pourtant pas changé d’après Kylian Mbappé, qui constate avec le sourire que les Parisiens restent supérieurs à leur rival.

Au vu du contexte, Kylian Mbappé avait des raisons de fuir la zone mixte après le Classique. On ne peut pas dire que l’attaquant du Paris Saint-Germain ait réalisé sa meilleure prestation. Contre l’Olympique de Marseille, le Français n’a pas toujours brillé dans le dernier geste et s’est souvent heurté aux défenseurs olympiens. Les journalistes l’attendaient également au tournant au sujet de son mécontentement et de ses envies d’ailleurs annoncés. L’ancien Monégasque s’est pourtant présenté totalement détendu face aux médias.

- Question : "C'était peu plus difficile que les années précédentes ?"

- Mbappé : "Mais comme les années précédentes, on a gagné." pic.twitter.com/GpUAejjwQq — RMC Sport (@RMCsport) October 16, 2022

Kylian Mbappé en a profité pour démentir les rumeurs le concernant. Puis le Parisien s’est permis de chambrer l’Olympique de Marseille ! En effet, le numéro 7 a eu une étonnante réaction lorsqu’un journaliste lui a demandé si l’on avait retrouvé l’esprit du Classique après ce match équilibré. « Comment ça "retrouvé l'esprit" ? Je n'ai pas compris », a lâché Kylian Mbappé les sourcils froncés. Son interlocuteur lui a alors rappelé la différence qu’il existait entre les deux équipes ces dernières années. Mais l’international tricolore l’a rapidement coupé.

Mbappé se moque de l’OM !

« Ce n'était pas notre faute, a-t-il réagi avant de rire. Nous on a toujours abordé les matchs de la même manière, on veut les gagner et comme les autres années, on les gagne. Nous ce n'est pas notre problème si Marseille est mieux ou pas. Tout ce qu'on veut, c'est gagner. » Mais le journaliste n’a pas lâché l’affaire et a indiqué à l’attaquant que le match de dimanche avait été plus difficile que les précédentes confrontations. « Mais comme les années précédentes, on a gagné », a conclu Kylian Mbappé avec un sourire moqueur qui ne devrait pas plaire aux Marseillais.