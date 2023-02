Un scandale anti-PSG dans le calendrier de Ligue 1 ?

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Focalisé sur l'objectif Ligue des champions et le rendez-vous face au Bayern, le PSG ne perd pas de vue la Ligue 1 non plus. Bousculés par l'OM ou encore Monaco, les Parisiens seront vite sur le pont après le Bayern. De quoi faire déjà polémique.

Après un infernal mois de février, le début du mois de mars s'inscrit dans la même logique pour le PSG. Après le Classico à Marseille, le club parisien devra enchaîner avec la réception de Nantes avant le huitième de finale retour à Munich en Ligue des champions. Juste après, c'est encore Brest puis Rennes qui attendent les Parisiens avant peut-être deux matchs de quart de finale à rajouter au programme par la suite. Ces matchs de championnat ne sont pas une formalité cette saison puisque le PSG est plus en difficulté et qu'il a moins de marge au classement que prévu sur ses poursuivants : l'OM, Monaco et Lens.

La programmation de la 27e journée fait scandale au PSG !

C'est ainsi que chaque détail peut avoir son importance dans le double combat mené par le PSG, en Europe et sur le plan national. La programmation en est un et les supporters parisiens l'ont bien compris. La plupart ont été ulcérés de découvrir le programme des matchs de la 27e journée de Ligue 1, laquelle suit juste après le rendez-vous munichois du mercredi 8 mars prochain.

📺 La programmation TV de la 27e journée, qui se déroulera du vendredi 10 mars au dimanche 12 mars, est connue ⤵️https://t.co/YHWIIWbNlH — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) February 24, 2023

Le PSG devra en effet jouer dès samedi soir à Brest, soit trois jours seulement après le huitième de finale retour et pourquoi pas de possibles prolongations. Une récupération très courte, bien plus que celle de ses adversaires directs. Lens jouera lui dimanche, 13h, à Clermont. Monaco recevra Reims à 17h05 tandis que l'OM accueillera Strasbourg dimanche soir 20h45. Des choix injustifiés pour les Parisiens puisque ces trois équipes ne jouent plus l'Europe contrairement au PSG. De plus, si ce match des Parisiens a été acquis par Canal+, pourquoi n'est-il pas diffusé dans la case de la chaîne cryptée le dimanche à 17h05 plutôt qu'à 21h le samedi ? Un choix controversé qui ne facilitera pas les affaires de l'un des deux derniers clubs français, avec Nice, encore qualifiés en coupe d'Europe.