Xavi Simons au PSG, divorce programmé en 2025

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Evoluant loin du PSG ces deux dernières saisons, Xavi Simons ne veut pas rester à Paris plus longtemps. Alors qu'il va être à nouveau prêté à Leipzig cette saison, son transfert définitif est déjà programmé pour l'été 2025.

Xavi Simons et le PSG, c'est l'histoire d'une relation plus difficile qu'espérée au départ. Le jeune néerlandais avait été piqué au Barça alors qu'il sortait de la Masia. Le PSG comptait sur lui pour l'avenir mais Simons n'a jamais bénéficié d'un temps de jeu immense dans la capitale française. De quoi le dissuader de s'établir à Paris sur le long terme et ces deux dernières saisons ont renforcé son envie de partir. Xavi Simons s'est éclaté ailleurs, d'abord au PSV qui l'avait racheté en 2022 et avec qui il a été sacré champion des Pays-Bas. Puis, à Leipzig en prêt, où sa découverte de la Bundesliga s'est très bien passée.

Simons veut aller en Angleterre

Une expérience tellement positive qu'elle incite Xavi Simons à demander un deuxième prêt à Leipzig pour la saison qui arrive. Le PSG n'a pas encore accepté mais c'est tout comme. Cependant, en 2025, Simons devra faire un choix clair : rester au PSG pour prendre place dans l'effectif de Luis Enrique ou être vendu définitivement pour un bon prix. Selon les informations du journal Le Parisien, Simons a déjà choisi la deuxième option. Il veut quitter Paris, non pas pour l'Allemagne mais pour l'Angleterre.

🔵 INFO LE PARISIEN | Toujours sous contrat avec Paris, Xavi Simons va de nouveau être prêté au RBL sans option d’achat. Il est attendu en début de semaine du côté de Leipzig pour retrouver ses partenaireshttps://t.co/RWqhBi8Qwp — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) August 2, 2024

Le jeune néerlandais rêve de jouer en Premier League. Un scénario qui ne frustre pas totalement le PSG. En effet, une vente de Simons l'été prochain est plus favorable que cet été. Actuellement, le PSG devrait verser 20% du prix de vente au PSV, son précédent club. Toutefois, cette clause sautera dans moins de 12 mois. Au vu du potentiel de Xavi Simons et du pouvoir financier des clubs anglais, le PSG pourrait s'en mettre plein les poches dans l'opération. Une belle consolation pour un joueur qui n'a jamais fait son trou à Paris.