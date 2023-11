Un peu de foot et beaucoup de fêtes, Verratti sidère Daniel Riolo

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Ejecté par le PSG cet été pour rejoindre le Qatar, Marco Verratti n'a disputé que quatre matchs en deux mois. En revanche, il est omniprésent à Paris pour son restaurant et ses soirées, et cela fait dégoupiller Daniel Riolo.

Daniel Riolo torpille Marco Verratti, épisode 561. Le consultant de l’After Foot n’a jamais pu encadrer le milieu de terrain italien, qui a évolué plus de 10 ans sous le maillot du PSG. Sa façon de jouer, son hygiène de vie, son rendement décevant et son incapacité à porter le club de la capitale dans les grands matchs tout comme l’entêtement de Nasser Al-Khelaïfi à en faire son joyau de l’entrejeu ont régulièrement agacé le polémiste. Ce dernier matraque depuis de longues années que Marco Verratti a beau être un joueur pétri de qualités, il fait plus de mal que de bien à Paris, et son départ a ainsi été dignement salué. Un départ plus que provisoire car si Verratti n’est en effet plus dans l’effectif du PSG, il revient dans la capitale française où il habite toujours, à chaque occasion. Une blessure, une trêve internationale, un anniversaire, le natif de Pescara est toujours dans son restaurant parisien ou dans des soirées de la capitale, ce qui a le don de mettre de l’eau dans le moulin de Daniel Riolo.

Riolo suit Verratti à la trace sur Instagram

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

De quoi permettre à l’intervenant de l’After Foot d’ironiser à mort sur la passion de l’international italien pour le football et son nouveau club au Qatar. « Vous avez remarqué qu'il paraît qu'il a été transféré au Qatar ? Mais en fait, non, il est tout le temps là. Moi je le suis sur Instagram. Il est tout le temps dans son resto, il fait la fête, son anniversaire. Il ne fait rien du tout (avec son nouveau club qatari, ndlr), il est tout le temps là. Le mec a quand même arrêté sa carrière. Vous vous rendez compte du truc quand même ? Le mec, il a arrêté sa carrière. Lui, il ne joue même pas, il est là à Paris, il est tout le temps ici, il est pas là-bas », a livré Daniel Riolo à propos d’un Marco Verratti qui ne croule pas sous les minutes avec Al-Arabi puisqu’il a disputé deux matchs en septembre, un match en octobre et un match en novembre jusqu’à présent. Avec quatre matchs en deux mois, l’Italien ne risque en effet pas d’être trop fatigué pour ses soirées parisiennes qui agacent tant que ça son meilleur ennemi dans les médias.