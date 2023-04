Un nouveau patron du PSG se retient de tout déballer

Dans : PSG.

Rien ne va plus au PSG en cette année 2023. Contre l'OL, les Parisiens ont subi une huitième défaite depuis le 1er janvier dernier.

Le PSG s'enfonce de plus en plus de la crise... En perdant face à l'OL ce dimanche en Ligue 1, les champions de France ont fait une bien mauvaise opération. Au classement, ils ne comptent plus que six points d'avance et la dynamique n'est clairement pas pour eux avant un déplacement à Nice et la réception du RC Lens, deux adversaires ambitieux mas surtout meilleurs collectivement. Pour ne rien arranger, le vestiaire du PSG parait plus dispersé que jamais, entre fatigue physique et psychologique. Après la défaite face à l'OL, certains ont néanmoins montré un début de ras-le-bol. C'est notamment le cas de Danilo Pereira, rare satisfaction de la saison côté PSG.

Danilo, un aveu qui veut dire beaucoup

Au micro de Prime Video, le champion d'Europe 2016 avec le Portugal a poussé un coup de gueule, invitant clairement ses partenaires à en faire plus. « On ne respecte pas l’organisation, on ne se donne pas à fond et si on ne le fait pas, c’est difficile de gagner. On est dans une phase difficile et on doit se sortir de là. Nos adversaires ne sont qu’à six points, le titre n’est pas assuré. On doit aller chercher ce championnat. Changer l’état d’esprit mais beaucoup de choses aussi. Ce n’est pas à moi de le dire », a notamment pesté Danilo Pereira, agacé par la dynamique actuelle et visiblement certaines libertés prises par quelques joueurs dans l'équipe. L'ancien de Porto n'a pas été le seul Parisien à déplorer la série actuelle du PSG. Nuno Mendes a lui aussi invité ses coéquipiers à relever la tête. Les deux Portugais, souvent au niveau cette saison, affirment un peu plus leur positon au sein de cette équipe friable du Paris Saint-Germain. Surtout Danilo, qui n'a jamais hésité à dire le fond de se pensée cette saison concernant l'attitude de ses coéquipiers.