Kylian Mbappé explose dans le vestiaire du PSG

Par Guillaume Conte

Le PSG n'avance plus en Ligue 1 après avoir déjà été éliminé de la Coupe de France et surtout de la Ligue des Champions. Cela a le don d'agacer Kylian Mbappé, qui pourrait bien se lâcher en fin de saison.

Invincible ou presque à domicile, le PSG s’est incliné trois fois en quelques semaines dans son Parc des Princes. Le Bayern Munich est venu casser la dynamique, avant que Rennes puis Lyon n’en profitent pour enfoncer des Parisiens démobilisés depuis l’élimination européenne. Résultat, même le titre de champion qui semblait promis après la victoire au Vélodrome sur le terrain de l’OM, est remis en cause, avec seulement six points d’avance et un calendrier pas évident dans les prochaines semaines.

Le PSG et Mbappé muets, il enrage

Voir le PSG rester muet trois fois de suite et s’incliner à domicile a en tout cas mis en rogne un certain Kylian Mbappé. S’il s’était voulu philosophe après l’élimination face au Bayern Munich, expliquant même que Paris était à son maximum à cette occasion, l’attaquant tricolore apprécie beaucoup moins de voir les matchs défiler sans marquer, et sans s’imposer surtout.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Selon la presse espagnole, il aurait poussé un gros cri dans le vestiaire en rentrant après le match perdu contre l’OL. « C’est pas possible, je n’en peux plus », aurait affirmé Mbappé selon Defensa Central, qui prend cet excès de colère prononcé sur le moment comme un aveu, signe que la situation devient intenable pour lui à Paris.

Le média madrilène relaye la lassitude du numéro 7 du PSG, qui estime que son équipe termine la saison de manière catastrophique. Même s’il n’a pas trouvé la faille contre Lyon ou Rennes, Mbappé est apparu plutôt en jambes et aimerait voir ses coéquipiers mettre autant d’entrain lors des entrainements et surtout des matchs. Ce n’est pas le cas et le Français regrette le manque d’âme, de liant et estime que les promesses effectuées lors de sa prolongation n’ont pas été tenues.

Mbappé au Real cet été, c'est non

⌛️ Fin du match au Parc des Princes. #PSGOL I 0-1 pic.twitter.com/qaV0tblRAw — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 2, 2023

De quoi remette sur la table son avenir immédiat au PSG, s’il devait afficher clairement sa volonté de rejoindre le Real Madrid ? Ce n’est pas à l’ordre du jour, et même la presse espagnole le reconnait. Florentino Pérez a été échaudé par le printemps dernier, tandis que Mbappé n’a pas spécialement l’intention de se lancer dans un bras de fer avec son club. Son discours volontaire prononcé ce samedi devant un groupe de supporters du PSG qui fêtait son anniversaire démontre qu’il a bien l’intention de continuer l’aventure, et qu’un départ n’est pas à l’ordre du jour.

Dès lors, un transfert cet été n’est pas envisagé, mais cela n’empêchera pas Kylian Mbappé de dire clairement ce qu’il pense de cette saison à ses dirigeants au mois de juin. Avec la trêve estivale et le recrutement à faire, sans oublier le possible changement d’entraineur, le PSG va devoir montrer qu’il met bien l’ancien monégasque au centre d’un projet ambitieux. Sans quoi, il sera bien difficile de le retenir une nouvelle fois en 2024. Année où le Real Madrid espère bien enfin le récupérer libre après lui avoir tourné autour si longtemps.