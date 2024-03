PSG ‍: Luis Enrique boycotté, la folle demande ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

La défiance de Luis Enrique envers les médias continue de grandir, et maintenant le coach du PSG fait exprès de répondre à côté. Vers un retour de bâton spectaculaire ?

Luis Enrique n’aime pas les journalistes, et ce n’est pas une découverte pour les médias français. Avec le FC Barcelone, l’entraineur espagnol aimait déjà provoquer mais se gardait de mettre le feu dans un club qui lui a donné ses lettres de noblesse. Cela a sérieusement commencé à chauffer quand il a entrainé la sélection espagnole, fuyant les conférences de presse pour parler pendant les grands évènements sur son propre média via Twitch, histoire de bien faire comprendre qu’il en voulait aux journalistes, et préférant s’adresser directement aux suiveurs du football plutôt qu’à travers les médias.

Depuis qu’il est au PSG, Luis Enrique a rendu les conférences de presse assez épiques avec ses prises de parole. Au départ, c’était assez consensuel et même avec un rôle éducatif où il expliquait certains choix ou sa façon de penser. Cela s’est ensuite tendu sérieusement lors des premières critiques, notamment avec Alexandre Ruiz de Free Ligue 1. Mais le braquage complet a eu lieu ces dernières semaines, avec l'explosion du dossier Kylian Mbappé, et cela se traduit désormais par des sorties où il manie l’humour ou l’ironie, et s’amuse à répondre totalement à côté, comme pour bien souligner le faible intérêt qu’il porte à la question.

La fin des questions pour Luis Enrique ?

Vu d’Espagne, cette attitude ne surprend personne mais elle reste néanmoins très peu appréciée. Intervenant dans l’émission El Chiringuito, Paco Garcia Caridad a rêvé de voir les journalistes français arrêter de lui poser des questions pour marquer leur désaccord. « C’est une question d’éducation. Quand on te pose une question en conférence de presse, tu dois répondre. Quand il ne répond pas ce que tu veux, ce que tu dois faire, si je suis le journaliste, je dis stop, je ne te poserai plus jamais une seule question parce que tu réponds ce que tu veux. Il ne répond pas à la question. Il ne répond pas à la question. Aies un peu d'éducation et ne sois pas un showman permanent comme tu te moques des gens mais ça a toujours été comme ça. Il l’était en tant que joueur et il l'est aussi en tant qu'entraîneur. C'est normal de manquer de respect envers les autres et de rire au nez des gens ? Tu me réponds sans répondre à ma question, je ne vais plus en poser », a souligné le journaliste de la chaine MEGA. Un voeu pieux bien évidemment, mais surtout qui ne dérangerait pas Luis Enrique, pour qui plus les exercices médiatiques se terminent rapidement, et plus il a le sourire.