Un nouveau Bambi au PSG, le remède est identifié

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Randal Kolo Muani est passé à côté de son match sur la pelouse du Borussia Dortmund mercredi soir en Ligue des champions. Très décrié, l'ancien de Nantes va devoir mettre les bouchées doubles.

Recruté pour près de 90 millions d'euros dans les ultimes heures du mercato estival, Randal Kolo Muani a du mal à s'adapter à sa vie au PSG. Malgré quelques buts, l'attaquant français fait preuve d'une maladresse assez préjudiciable. Ce mercredi soir à Dortmund, le vice-champion du monde est passé à côté. Pas dans l'envie mais dans sa capacité à se montrer décisif dans les moments importants. Son cas commence à sérieusement inquiéter certains observateurs et fans du PSG, qui voudraient que RKM réponde plus présent. Mais pour d'autres, Kolo Muani finira par percer dans la capitale avec un peu de confiance. C'est notamment l'avis d'Emilie Ros.

Kolo Muani, pas si grave ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, la consultante a en effet donné son avis sur RKM, qu'elle juge avant tout mis sous trop grande pression. « En plus du prix de son transfert, il y a eu la scénarisation autour de son transfert. On comptait les minutes pour savoir si ça allait se passer. Il est arrivé en star par rapport à la scénarisation du dernier jour. Après, on l'attendait comme le Messie. J'abuse mais je trouve qu'on a mis beaucoup de poids sur ce joueur en oubliant un peu son histoire. Personne ne le voulait avec les Bleus et ne ne calculait avant. La finale de Coupe du monde, on s'est dit que c'était pas mal et on lui a foutu une pression comme s'il avait 20 piges de carrière derrière. Ce qui me rassure, c'est quand on voit Deschamps et Luis Enrique, qui ne sont pas des pipes, dire qu'il va se passer des choses. Je serai team patience. Ce qui m'inquiète, c'est qu'à Dortmund, on aurait dit Bambi sur la glace. On le sentait avec une crainte qu'il n'avait pas avant. Il n'a pas perdu ses souliers ce gamin. Je veux être patiente. On lui tape trop facilement dessus. Il y a d'autres joueurs qui ont mis du temps à démarrer et avec lui, on revient au prix du transfert », a notamment indiqué Emilie Ros, qui sait que Kolo Muani a encore beaucoup à apporter cette saison au PSG malgré les critiques. Dès ce dimanche soir à Lille, le Tricolore aura une nouvelle occasion de répondre à ses détracteurs.