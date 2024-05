Le PSG a un plan, Donnarumma ne va pas aimer

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG n'est pas encore fixé concernant l'avenir de Gianluigi Donnarumma. Le portier italien est motivé à l'idée de prolonger mais un accord est encore loin d'être trouvé.

A Paris, on prépare doucement mais sûrement le prochain marché des transferts estival. Les chantiers seront nombreux et Luis Campos veut prendre de l'avance. Déjà, on sait que le PSG se devra d'envoyer un message fort suite au départ prochain de Kylian Mbappé. Aussi, les champions de France devront compenser le départ de certains de leurs gardiens, comme Keylor Navas et très vraisemblablement Sergio Rico. L'avenir d'Arnau Tenas est aussi en suspens, lui qui souhaiterait un prêt pour gagner du temps de jeu. L'idée est donc pour Paris de recruter un nouveau portier. Et le PSG ne veut pas n'importe quel portier si un coup était à faire puisque le profil de Lucas Chevalier, en très grande forme au LOSC, plait énormément. C'est en tout cas ce qu'indique ces dernières heures Loïc Tanzi.

Lucas Chevalier, le PSG à l'affût

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le journaliste a en effet donné plus de détails sur cette piste surprenante mais pas totalement illogique. « Il y a plusieurs choses à comprendre. Le PSG discute avec Donnarumma pour le prolonger mais ça ne veut pas dire qu'il va rester. C'est aussi une possibilité pour ouvrir un marché plus important pour le PSG. Le PSG cherche aussi un gardien, soit un numéro 2 ou soit un numéro 1 bis pour chercher Donnarumma. Pour ça que Chevalier est pisté. Tenas ? On envisage plutôt un prêt. Il veut jouer », a notamment précisé Loïc Tanzi, qui pense que du mouvement n'est pas à écarter l'été prochain concernant le prochain gardien titulaire du PSG. Gianluigi Donnarumma ne fait pas l'unanimité dans la capitale malgré un état d'esprit irréprochable et des négociations pour prolonger. L'Italien sera en fin de contrat en juin 2026 et sa place n'est plus totalement assurée dans le projet de Luis Enrique.