Mbappé et Al-Khelaifi, une réunion tourne au chaos

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Au lendemain du match entre le PSG et Toulouse, on a appris que Nasser Al-Khelaifi et Kylian Mbappé ont eu l'occasion de se parler suite à la vidéo du joueur. Cela a mal tourné dans les bureaux du Parc des Princes.

Kylian Mbappé a mis en colère son président en ne le remerciant pas dans sa longue vidéo officialisant son départ en fin de saison du Paris Saint-Germain. Et le club de la capitale n'a d'ailleurs toujours pas communiqué sur ce sujet, ce qui a engendré ce gros malaise dimanche lors de la rencontre entre le PSG et le TFC. Nasser Al-Khelaifi ayant pour la première fois boycotté la remise du trophée de Champion de France, on a compris que le dirigeant qatari avait du mal à digérer cette séquence. D'autant que le Collectif Ultras Paris, qu'il a toujours bichonné, avait clairement choisi son camp. Mais ce lundi, Dominique Sévérac affirme qu'avant la rencontre de Ligue 1, dans les couloirs du Parc des Princes, cela a été très chaud entre NAK et le champion du monde 2018.

PSG : Mbappé jubile, Al-Khelaifi se cache pour l'éviter https://t.co/T2w8zIqZdR — Foot01.com (@Foot01_com) May 13, 2024

A la demande insistante de Nasser Al-Khelaifi, Kylian Mbappé a accepté finalement de rencontrer son patron un peu plus d'une heure avant le coup d'envoi de la rencontre. But de ce rendez-vous de dernier minute, permettre au président du PSG de savoir pourquoi le numéro 7 l'avait oublié dans sa longue annonce. Et à en croire notre confrère du Parisien, l'ambiance a vite dégénéré entre les deux hommes. « L’explication a rapidement tourné au clash. « Les murs ont tremblé », rapporte un témoin d’une scène visiblement violente. L’échange a eu pour conséquence de retarder le début de l’échauffement, les joueurs entrant sur le terrain quatre minutes plus tard que d’habitude », révèle Dominique Sévérac.

Mbappé et Al-Khelaifi se sont chauffés très fort

Heureusement pour tout le monde, les deux hommes n'en sont pas venus aux mains, mais la tension était extrême avant que finalement Kylian Mbappé parte à l'échauffement...et vienne poser devant le tifo réalisé par le CUP pour le remercier des sept ans passés au Paris Saint-Germain. On comprend un peu mieux le déroulement de la soirée et surtout l'absence NAK lors de la remise d'Hexagoal et la décision de Luis Enrique de ne pas faire sortir sa star à quelques minutes de la fin pour qu'il reçoive un hommage de l'ensemble du Parc des Princes. On est bien loin des propos d'Al-Khelaifi et Mbappé qui répétaient à qui veut l'entendre que tout cela allait se gérer en bonne intelligence.