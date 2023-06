Un mouvement historique à l'OM, Emmanuel Macron renonce

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Très impliqué dans la prolongation de Kylian Mbappé au PSG l’été dernier, Emmanuel Macron jure qu’il a tenté de faire venir le capitaine de l’Equipe de France… à l’OM, en vain.

Emmanuel Macron et l’Olympique de Marseille, c’est une histoire d’amour assumé par le Président de la République depuis de longues années. Cette semaine encore dans les colonnes de La Provence, le chef de l’État a clamé son amour du club phocéen.

« Cette saison a été riche pour l’OM, on a vu de très belles performances de l’équipe. Je reste un supporter fidèle du club. Je me garderais bien d’établir un pronostic. On va d’abord observer comment le mercato va se dérouler. Je suis comme qui dirait “gourmand” de constater le résultat final. Mais je reste personnellement confiant. Ce club dispose d’une force inouïe » expliquait notamment Emmanuel Macron, actuellement en déplacement à Marseille.

"Mbappé à l’OM? J’ai déjà essayé on n'y arrivera pas": Macron répond aux questions des enfants d'une école marseillaise pic.twitter.com/iDOMofxCum — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) June 27, 2023

Ce mardi, le Président de la République était toujours dans la cité phocéenne et à l’occasion d’un déplacement dans le 16e arrondissement de Marseille, un enfant a demandé à Emmanuel Macron de faire tout ce qui était en son pouvoir pour faire venir… Kylian Mbappé. Ce à quoi le chef de l’Etat a répondu, sourire aux lèvres qu’il avait « déjà essayé » mais que l’on « n’y arrivera pas ».

Mbappé à l'OM, la réponse de Macron

Une réponse qui a provoqué le rire des personnes présentes sur place dans la mesure où il est clair qu’un transfert de Kylian Mbappé à l’Olympique de Marseille semble bien être la signature la plus improbable du mercato, tant pour des raisons sportives et financières. En revanche, il ne serait pas étonnant d’apprendre dans les prochains jours qu’Emmanuel Macron est au travail pour tenter de convaincre Kylian Mbappé de rester au PSG plutôt que de signer au Real Madrid, alors que le natif de Paris a d’ores et déjà annoncé qu’il ne prolongera pas au-delà de juin 2024 avec le club de la capitale française. Raison pour laquelle un départ dès ce mercato estival, probablement vers le Real, est très fortement envisagé.