Un milieu de grande classe s'offre au PSG ‍!

Par Mehdi Lunay

A l'instar de Benzema et d'Henderson, Sergej Milinkovic-Savic s'est lassé de l'Arabie Saoudite en 6 mois seulement. Le milieu serbe d'Al-Hilal veut revenir en Europe, et même au PSG qu'il a souvent snobé par le passé.

L'argent n'achète pas le bonheur même quand le chèque contient huit zéros. Les stars du foot recrutées par l'Arabie Saoudite l'été dernier l'ont vite compris. Elles sont de plus en plus nombreuses à vouloir revenir en Europe, seulement six mois après leur départ. C'est le cas de Karim Benzema à Al-Ittihad mais aussi de Jordan Henderson qui a quitté Al-Ettifaq pour signer à l'Ajax en janvier. Sergej Milinkovic-Savic leur emboîte désormais le pas. Contrairement aux deux premiers, la situation sportive du Serbe est excellente à Al-Hilal, solide leader de la Saudi League. Mais, cela ne suffit pas à le retenir plus longtemps.

Milinkovic-Savic contacte le PSG

Le milieu serbe veut quitter l'Arabie Saoudite au plus vite selon les informations de l'insider Milan Mrkvc proche du PSG. Selon lui, les représentants de Milinkovic-Savic tentent de lui trouver un point de chute en Europe et le PSG fait partie des cibles. « Les représentants de Sergej Milinković-Savić sont entrés en contact avec le PSG afin de proposer leur joueur, qui souhaite (déjà) quitter l'Arabie Saoudite. Le club n'a pas fermé la porte mais son salaire démesuré pose problème. La Juve et Arsenal ont aussi été contactés », écrit-il sur X.

Si ce transfert est problématique pour le PSG sur le plan financier, c'est une aubaine d'un point de vue sportif. En effet, le club parisien manque d'un bon milieu pour équilibrer le onze de Luis Enrique. Milinkovic-Savic ferait d'autant plus l'affaire que le PSG le convoitait déjà quand il jouait à la Lazio. Le Serbe avait préféré rester à Rome plutôt que venir à Paris, ce qui pourrait encore survenir. Selon les médias italiens, il rêve secrètement d'un retour à la Lazio et il en aurait déjà discuté avec ses anciens coéquipiers romains.