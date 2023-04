Un joueur musulman défend Galtier en plein tempête

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Tandis que le PSG a décidé de mettre Christophe Galtier et sa famille sous protection, suite aux centaines de menaces reçues par l'entraîneur français depuis 24 heures, ce dernier a reçu le soutien ferme d'un de ses anciens joueurs.

Tandis que l’avocat de Christophe Galtier a déjà prévenu que ce dernier avait bien l’intention d’attaquer en justice ceux qui l’accusent d’avoir tenu des propos racistes lorsqu’il était entraîneur de Nice, on a appris ce mercredi que le coach français désormais au PSG avait reçu des menaces de mort. Et son numéro de téléphone personnel ayant été dévoilé sur les réseaux sociaux, Christophe Galtier fait face à une vraie campagne de haine, alors même qu’il n’y aucune preuve que les mots prêtés par Julien Fournier au technicien ont été prononcés. En attendant, le club de la capitale a pris ses précautions en protégeant son entraîneur et sa famille. Dans ce déluge de messages haineux, Christophe Galtier a tout de même reçu quelques signes de soutien. Et notamment d’un joueur musulman qu’il a eu sous ses ordres à Lille, Burak Yilmaz.

Galtier raciste ? Yilmaz n'y croit pas du tout

L’attaquant turc, qui a contribué au titre de Champion de France gagné par le LOSC avec Christophe Galtier sur le banc, est intervenu sur les réseaux sociaux pour faire passer un message très fort. « J'ai lu les nouvelles aujourd'hui et j'ai senti que je me devais de dire quelque chose. J'ai travaillé avec Galtier et je n'ai jamais senti le moindre comportement négatif de sa part à cause de ma religion ou de ma nationalité. C'est un grand entraîneur autant qu'une personne fantastique », a indiqué Burak Yilmaz, visiblement stupéfait que l’on puisse qualifier son ancien coach de raciste et qui ne croit pas du tout à ce que Julien Fournier a dit à Ineos dans un email qui a été rendu public mardi soir. Une affaire qui ne fait que commencer et qui va forcément rendre irrespirable l'atmosphère autour de Christophe Galtier jusqu'au match contre Lens le week-end prochain.