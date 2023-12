Un grave problème privé touche Mbappé, Rothen lâche ses infos

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Moins joyeux qu'à l'habitude, Kylian Mbappé empile les buts mais traverse des problèmes personnels sérieux selon Jérome Rothen, qui a lâché l'info sur RMC sans vouloir en dire plus.

Le PSG est parti en vacances pour quelques jours avec le sentiment du devoir accompli et un succès 3-1 face à Metz qui le laisse toujours caracoler en tête de la Ligue 1. Tous les regards sont désormais tournés vers la deuxième partie de saison, et notamment la reprise de la Ligue des Champions face à la Real Sociedad, qui sera très attendue. En attendant, il y en a un qui, malgré un positionnement qui fait beaucoup parler, continue d’empiler les buts, c’est Kylian Mbappé. Avec un doublé contre les Lorrains, l’attaquant du PSG ne semble jamais rassasié, même si son comportement trouble. Au point que RMC en a parlé une bonne partie de la soirée ce mercredi, dans l’émission de Jérome Rothen.

Première avec le Paris Saint-Germain pour 𝐄𝐭𝐡𝐚𝐧 𝐌𝐛𝐚𝐩𝐩𝐞́ ce soir ! 🆕#PSGFCM pic.twitter.com/CfsTZF7x3g — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 20, 2023

A cette occasion, le débat a notamment eu lieu sur l’absence de joie de Kylian Mbappé en ce moment, et notamment son pénalty quasiment boudeur contre Lille le week-end dernier. Etait-ce lié à sa performance personnelle, sa forme physique moins aboutie, la décision de Luis Enrique de jouer le nul à Dortmund ou son placement en pointe ? Pour Jérome Rothen, il y a une explication autre, beaucoup plus personnelle, et sur laquelle l’ancien numéro 10 du PSG a promis d’en dire plus dans les semaines à venir.

« Pour Mbappé, ce n'est pas toujours facile »

« Aujourd’hui, il ne parle pas, il ne s’exprime plus. Donc cela, c’est aussi problématique car des soucis, il peut en avoir au niveau de la communication. Il peut aussi en avoir d’ordre privé et je sais de quoi je parle. Mais on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Parce qu’il a aussi comme tout le monde des problèmes dans la vie privée et ce n’est pas toujours facile. Si je parle de Mbappé ? Je parle de lui, oui oui », a lancé l’animateur de RMC, refusant d’en dire plus même si il a laissé transparaitre une crainte d’un problème « à la Pogba » par la suite.

Des révélations qui ont de quoi expliquer son manque d’enthousiasme sur ces dernières semaines, car des problèmes personnels, y compris quand vous êtes l’un des meilleurs joueurs au monde, peuvent empiéter sur le niveau de jeu et l’état d’esprit. Il reste à savoir à quoi Jérome Rothen faisait référence, mais pour le moment, l’ancien international français a bien fait savoir qu’il ne comptait pas en dire plus mais que les prochaines semaines permettraient d’y voir plus clair.