Un gardien du PSG séquestré à son domicile cette nuit ‍!

Par Guillaume Conte

Les méfaits à l’encontre des footballeurs continuent et un nouvel exemple a malheureusement été donné cette nuit.

Le gardien remplaçant du PSG, Alexandre Letellier, a vu des cambrioleurs débarquer à son domicile dans la nuit de lundi à mardi sous les coups de 2 heures du matin. Son alarme s’est déclenchée mais l’intrusion avait été effectuée et le joueur, sa femme, ainsi que ses deux enfants ont été victimes d’une tentative d’extorsion, révèle Le Parisien ce mardi matin. Les faits ont été commis par quatre personnes, qui ont frappé l’épouse du joueur parisien au visage pendant l’agression, afin d’obtenir des bijoux et de l’argent. Un couteau a été trouvé sur les lieux des faits, tandis que la femme du joueur a confié à la police avoir été menacée de mort.

Trois des quatre agresseurs interpellés

Le couple a tenté d’appeler la police quand l’alarme a sonné, sans parvenir à aller au bout de la communication. C’est le système d’alarme qui a permis à une intervention d’avoir lieu à la sortie du domicile et ainsi interpeller trois des quatre individus, le dernier étant encore en fuite. Un pistolet électrique a été retrouvé sur l’un des agresseurs, et deux des malfaiteurs sont mineurs selon les sources policières citées par Le Parisien. Au cours de l'intervention, un policier a été blessé. Un nouvel épisode dramatique à l’encontre des footballeurs et des joueurs du PSG, sachant que Gianluigi Donnarumma, gardien numéro 1, avait lui aussi été victime d’un cambriolage avec séquestration en juillet dernier.