Un complot anti-Dembélé au PSG, ça attaque fort

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Les critiques pleuvent sur Ousmane Dembélé après son nouveau match décevants contre le Borussia Dortmund. Mauvais choix, QI foot absent, l'ailier français est-il vraiment la solution offensive du PSG sur l'aile droite ?

Il n’y a pas grand chose à reprocher au Paris SG sur le début de sa campagne de Ligue des Champions, avec une victoire propre 2-0 sur Dortmund même si l’attaque parisienne n’a pas forcément donné sa pleine puissance. L’alchimie n’est pas encore palpable dans un secteur où quasiment tout a été changé, puisque seul Kylian Mbappé est toujours présent par rapport à la saison dernière. Cela se voit, surtout qu’il y a une recrue plus en difficulté que les autres. Il s’agit d’Ousmane Dembélé, qui enchaine les matchs mais n’a toujours pas le moindre geste décisif, passe ou but, depuis le début de la saison. Plus que son rendement statistique, c’est le manque de justesse et les mauvais choix à la pelle que l’ancien du FC Barcelone effectue qui sèment le doute chez les suiveurs du PSG.

Un QI foot limité ?

Depuis le match face à Dortmund, les critiques pleuvent sur l’ailier français. Après Jérome Rothen (« Ses prestations au Parc ne sont pas bonnes à cause de ça, il est toujours dans l’excitation »), c’est Daniel Riolo qui a passé la deuxième couche dans des termes beaucoup plus lapidaires. Pour le polémiste de RMC, absolument rien ne va dans le début de saison de l’ancien rennais. « Je ne veux pas l’enfoncer. C’est vraiment une boîte de Doliprane quand je le regarde jouer, mais j’ai envie de dire qu’il est là dans le repli défensif. Si jamais il ne faisait pas ça, alors là franchement, je péterais un câble. Il revient, il essaye de se battre, on voit qu’il a de la bonne volonté. Mais progresse dans la réflexion, dans ton QI football. Juste une bonne décision », a lancé Daniel Riolo.

Un éternel problème chez Dembélé qui agace

Pour le moment, Luis Enrique clame sa grande confiance en son ailier, et assure que cela va payer très bientôt. Mais il y a un certain Bradley Barcola sur le banc de touche qui va prochainement avoir sa chance quand les matchs vont s’enchainer, et Ousmane Dembélé pourrait bien tâter du banc de touche, même s’il n’a pas connu cela non plus avec le Barça, se retrouvant soit blessé, soit titulaire. Une décision que ne comprendrait pas Julien Stéphan, son ancien entraineur à Rennes et pour qui le PSG doit s’appuyer sur un tel joueur, malgré le fait qu’il soit assez agaçant à supporter sur un match. « Je le comprends mais ce serait dommage de le résumer à cela. Ousmane Dembélé, c’est beaucoup d’autres choses, il y a beaucoup plus de positif que de négatif à mon sens. Là où il doit s’améliorer, c’est sur son efficacité dans la surface de réparation, mais ce n’est pas nouveau. Ousmane a du boulot à faire dans la finition. Ça passe par la répétition des gestes, les mises en situation, le fait de mieux garder son calme, sa lucidité et son sang-froid », a livré Julien Stéphane dans les colonnes du Parisien. Le technicien français avait eu Ousmane Dembélé au Stade Rennais il y a 8 ans de cela. Et depuis, il retrouve les mêmes défauts chez l’ailier du PSG. Voilà aussi pourquoi les observateurs commencent à être sans pitié avec lui.