Un club anglais aurait pu faire économiser 80 ME au PSG ‍!

Par Mehdi Lunay

Cet été, le PSG a fait une grosse opération affaire en allant dénicher la pépite portugaise Gonçalo Ramos. L'attaquant portugais de 22 ans est promis à un grand avenir chez les Parisiens. Néanmoins, ce transfert a failli être impossible un an avant.

Si Gonçalo Ramos fait des débuts timides au PSG et n'a pas encore la confiance totale de Luis Enrique, son talent ne fait aucun doute chez les supporters parisiens. Renard des surfaces, il a su trouver la faille trois fois en 8 titularisations seulement. Il a inscrit un doublé contre l'OM et un but contre Monaco, excusez du peu. Le PSG l'a obtenu en prêt au mercato en provenance de Benfica et a levé depuis l'option d'achat à 65 millions d'euros (+15 millions d'euros de bonus éventuels). Pour 80 millions d'euros maximum, le buteur portugais est parisien jusqu'en 2028. C'est cher mais, dans le marché actuel, les très bons attaquants ne courent pas les rues et surtout un joueur capable de marquer un triplé en huitièmes de finale de Coupe du monde.

Ramos proche de Nottingham Forest à l'été 2022

Le PSG a donc réalisé un beau pari d'avenir avec Gonçalo Ramos, 22 ans seulement. Contrairement à d'autres grandes écuries, le club parisien a préparé l'avenir dans ce secteur de jeu stratégique. Néanmoins, selon The Athletic, le bon coup parisien aurait pu ne jamais exister. En effet, selon le média anglais, Jorge Mendes a proposé Gonçalo Ramos à Nottingham Forest un an auparavant. Alors à Benfica, l'attaquant portugais n'avait pas totalement explosé aux yeux de l'Europe à ce moment-là, trois mois avant d'aller au Qatar avec sa sélection.

Finalement, Forest a choisi de recruter Morgan Gibbs-White du côté de Wolverhampton. Un choix par défaut car Ramos a refusé de rejoindre le récent promu en Premier League. De quoi atténuer les regrets du club anglais même si on ne sera jamais ce qui ce serait passé en insistant auprès du joueur. S'il se sentait bien à Benfica, Ramos possède avec Jorge Mendes un agent qui sait convaincre ses clients pour d'éventuels transferts. Le PSG peut remercier Gonçalo Ramos pour sa clairvoyance et sa patience.