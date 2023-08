Un clash XXL avec le PSG, Mbappé était prêt à tout

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Envoyé dans le loft du PSG au début de l’été, Kylian Mbappé a renversé la situation en réintégrant le groupe de Luis Enrique, sans pour autant avoir prolongé son contrat au-delà de juin 2024 pour le moment.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain en 2024, Kylian Mbappé n’a pas encore donné son feu vert pour prolonger. L’international français ne voulait pas non plus être vendu cet été, une situation inconfortable qui avait mis le PSG en colère au cœur du mois de juillet. Envoyé dans le loft et privé de tournée au Japon, Kylian Mbappé a réintégré le groupe de Luis Enrique au lendemain de la première journée de Ligue 1, un match nul au Parc des Princes face à Lorient (0-0).

Buteur face à Toulouse et double buteur contre Lens, l’international français a gagné son pari : continuer à jouer au PSG sans prolonger, pour le moment. Au micro de RMC, Daniel Riolo est revenu sur le feuilleton Kylian Mbappé. Et pour le journaliste, qui a défendu l’attaquant de l’Equipe de France tout au long de ce dossier, personne n’a gagné ni perdu ce bras de fer. Au contraire, le journaliste pense que toutes les parties en sortent gagnantes, y compris Kylian Mbappé, lequel était prêt à aller au clash avec Paris au risque de ne plus jouer il y a encore quelques semaines.

Mbappé était prêt à aller au clash avec le PSG

« Mbappé était prêt à aller au bout du clash, il était prêt à aller en tribune s’il le fallait mais pour le PSG c’était intenable. Je me réjouis de la prise de conscience du club qui a fait le ménage au sein de l’effectif et qui a accepté l’idée qu’il y avait un joueur spécial qui devait être traité un peu différemment des autres. Je m’en réjouis, je pense qu’on a passé une étape d’autant qu’il y a un coach avec Luis Enrique qui est totalement différent des coachs précédents et à qui on va enfin donner les clés. Je refuse dans ce débat de dire que quelqu’un à gagner, je pense que le PSG et Mbappé ont tous les deux gagné. Maintenant il faut encore un neuf à Paris car il n’y a que Ramos et à la rigueur Asensio mais ce n’est pas l’idéal. A se retrouver coincé à 48 heures de la fin du mercato avec l’obligation de devoir envoyer beaucoup d’oseille sur la table pour Kolo Muani, ce n’est pas l’idéal » a commenté Daniel Riolo, ravi de voir que Kylian Mbappé a été réintégré et reste au cœur du projet sportif du PSG malgré sa décision de ne pas prolonger en faveur du club parisien pour le moment. Reste maintenant à voir comment Paris gèrera la situation dans les mois à venir avec un tel joueur en fin de contrat.