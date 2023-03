Un champion du monde arrive, le PSG cache sa joie

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Un an après le grand ménage de l'été dernier, les retours à l'envoyeur se préparent déjà. La Juventus ne veut plus de Leandro Paredes, et ne lèvera donc pas la copieuse option d'achat associé à son prêt.

Pour faire de la place dans son effectif et soulager un peu son énorme masse salariale, le PSG avait du procéder à un copieux coup de balai l’été dernier. Quitte à se défaire de joueurs à prix bradés ou bien les prêter en espérant une bonne saison pour un transfert définitif. Un objectif qui sera très difficile à atteindre pour plusieurs joueurs. Et notamment Leandro Paredes. L’Argentin a beau être champion du monde, il ne fait rêver absolument personne à la Juventus. Non seulement il n’est pas perçu comme un cadre par Massimiliano Allegri, mais en plus il possède un double coût jugé exorbitant par la Juventus, même si le club du Piémont aurait voulu le garder.

Le PSG rêvait d'un énorme transfert

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leandro Paredes (@leoparedes20)

Car le PSG a placé un montant d’achat à 22,6 millions d’euros, et son salaire de 7 millions d’euros devra rester à ce niveau en cas de signature définitive. Deux éléments totalement incompatibles. Résultat, selon Eurosport, son avenir est déjà acté et Leandro Paredes va retourner au PSG en fin de saison. Un retour qui n’arrange pas du tout le club de la capitale, et notamment Kylian Mbappé qui ne tient pas vraiment le milieu de terrain, considéré comme le premier lieutenant de la garde rapprochée de Neymar et Lionel Messi, en haute estime. Leandro Paredes possède un contrat allant jusqu’en juin 2024, et il sera donc très difficile de le vendre cet été, à moins que chacun fasse un très gros effort. En tout cas, le PSG pourra compter sur un champion du monde de plus, mais ce n’est pas forcément une nouvelle qui réjouit Nasser Al-Khelaïfi.