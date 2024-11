Un ancien joueur du PSG accusé de violence par sa femme

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le couple composé de Mauro Icardi et Wanda Nara avait fait parler de lui lors du passage de l'attaquant argentin au PSG. Mais cette fois, l'affaire est nettement moins anecdotique.

Victime d'une rupture des ligaments du genou, Mauro Icardi ne rejouera plus avec Galatasaray cette saison, mais cela n'empêche pas le buteur vedette de faire parler de lui. En effet, la presse argentine annonce que l'avant-centre de 31 ans, qui avait signé au Paris Saint-Germain en 2019, avant de partir trois ans plus tard à Galatasaray, est accusé par sa compagne, Wanda Nara, de violences en présence de leurs deux enfants. Le couple composé de Mauro Icardi et de Wanda Nara, compagne et représentante du joueur, a connu des hauts et des bas, chacun ayant reproché à l'autre des aventures extra-conjugales, mais on a franchi là une étape nettement plus inquiétante si les accusations de l'influenceuse sont vraies.

Wanda Nara expuso mensajes de amor de Mauro Icardi, fotos con L-Gante y al mes de separarse queda embarazada.

Asimismo se queda con la mitad de su fortuna y hoy fue denunciado x violencia de género.

Es Una novela de Netflix con todos los condimentos si sumas a Maxi: pic.twitter.com/XgbckLMO7B — Alfredo Figueras (@FiguerasRaf) November 14, 2024

Car, interrogé sur ces graves accusations, l'ancien attaquant argentin du PSG s'est fermement défendu d'avoir eu un comportement violent avec la mère de ses enfants, l'accusant même d'avoir inventé cette histoire. « C’est encore une exagération de la part de Wanda. Je n’ai pas fait preuve de violence. Elle porte tout au niveau médiatique et elle déforme tout à des fins personnelles », a expliqué Mauro Icardi. En Argentine, toute cette histoire commence à sérieusement agacer tout le monde, car au même moment le couple a entamé une procédure de divorce, une rupture qui se passe mal, notamment concernant la garde des enfants.