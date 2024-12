TV ‍: « ‍Vous êtes malhonnêtes ‍», L’Equipe du Soir se clashe sur le PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG a mis un énorme coup au suspense du championnat de France de Ligue 1 en battant Monaco ce mercredi soir (2-4). Après avoir gagné contre l’OL trois jours plus tôt, l’équipe de Luis Enrique a envoyé un message fort, mais continue de nourrir le débat sur La Chaîne L’Equipe.

En difficulté au début de la seconde période, le Paris Saint-Germain a néanmoins décroché une victoire plutôt méritée sur la pelouse de l’AS Monaco mercredi soir (2-4). Sur l’ensemble de la rencontre, les coéquipiers d’Ousmane Dembélé ont été dominateurs et ont prouvé si cela était nécessaire qu’ils avaient une marge immense sur les autres équipes en Ligue 1, y compris sur les écuries du haut de tableau. Trois jours après avoir battu l’OL, le PSG a terrassé une équipe du top 3. Un enchainement qui prouve que l’équipe de Luis Enrique a une marge immense en championnat, ce qui n’est évidemment pas le cas en Ligue des Champions.

Cela interroge d’ailleurs sur la valeur réelle de l’effectif parisien. Un débat qui a suscité de vives tensions sur le plateau de L’Equipe du Soir après le succès de Paris en terres princières. Giovanni Castaldi s’est notamment énervé, félicitant le PSG pour sa puissance en Ligue 1 et défendant le club de la capitale face à Nabil Djellit ou encore Stéphane Guy, plutôt critiques eux sur « le pire PSG de l’histoire de QSI ».

Giovanni Castaldi défend le PSG et s'énerve

« On nous a expliqué que le PSG était le plus faible de l’ère QSI et que Marseille et Monaco avaient une chance d’être champion de France. On est complètement matrixé par cette histoire de Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Le constat, c’est que Lille, Brest ou Monaco font des supers parcours en Ligue des Champions, mais on est à la trêve et le PSG a 10 points d’avance en Ligue 1. Quand je vois l’ASM contre le PSG, ils ont des joueurs formidables mais c’est une équipe d’à-coups » a d'abord expliqué celui qui présente parfois l'EDS, avant de poursuivre.

« L’effectif n’est pas le même que celui de Paris ? Mais je ne sais pas, vous n’arrêtez pas de critiquer l’effectif du PSG ! Franchement les gars, vous êtes malhonnêtes. Je fais tous les matchs de Ligue des Champions avec vous et vous passez votre temps à dire que le PSG a dépensé son argent pour des joueurs en bois et que l’effectif est surcoté. Je ne parle pas d’Europe, je parle de la Ligue 1 ! Quand le PSG gagne, c’est l’argent et quand ils perdent, c’est parce qu’ils utilisent mal l’argent » a commenté le journaliste de la Chaîne L’Equipe, estimant que l’équipe de Luis Enrique mérite parfois des critiques en Ligue des Champions, ce qui n’empêche que la scène nationale, le Paris SG est quasiment irrésistible, notamment face aux gros. La preuve en est avec cette confortable avance à Noël, avec 10 points de plus que l’OM et Monaco.