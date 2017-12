TV : La baston Ménès-Fernandez, ça tacle très bas

Dans : PSG, Ligue 1.

Ces deux-là ne passeront pas leurs vacances ensemble, et il sera même très difficile de les réunir autour d’un même plateau télé.

Luis Fernandez et Pierre Ménès s’attaquent régulièrement par médias interposés depuis quelques bons mois désormais, et cela ne s’est pas arrangé avec la dernière sortie du consultant de Canal+. Ce dernier, qui a vivement critiqué l’incapacité d’Unai Emery à faire progresser le PSG, notamment dans les gros matchs, s’est pris un méchant retour de bâton de la part de l’ancien membre du carré magique de l’équipe de France.

« Le CFC, c'est les abréviations de : C comme Connaissances, F comme Footballistiques, C comme Catastrophiques. Emery, c'est trois coupes d'Europe et eux comme d'autres ont la mémoire courte », a balancé Luis Fernandez, qui défend ainsi l’entraineur espagnol, mais aussi indirectement ses deux employeurs puisque le présentateur de bein Sports a récemment été recruté comme directeur sportif du centre de formation du PSG. Ce que Pierre Ménès lui a bien évidemment rappelé, quand il a été interrogé par un internaute sur cette attaque de Luis Fernandez.

« Mec payé par bein et le PSG. Bon petit soldat », a expliqué le consultant de Canal+, pour qui l’ancien joueur et entraineur du PSG profite de ses deux casquettes pour faire passer quelques messages.