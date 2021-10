Tuchel dégoûté d'être la nounou de Neymar et Mbappé au PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Parti du PSG après avoir atteint la finale de la Ligue des Champions, Thomas Tuchel a gagné l’édition suivante avec Chelsea.

Et malgré ce succès, l’entraineur allemand n’a jamais caché qu’il avait très peu apprécié le fait d’avoir été limogé sans avoir pu défendre sa chance à fond la saison dernière. S’il a déjà dégommé le PSG notamment pour ne pas avoir su conserver Thiago Silva, son thème favori reste le manque de poigne de Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi envers les stars de l’équipe. Un discours qui n’a pas changé comme il le confie à la Gazzetta dello Sport, dans une interview qui sortira ce samedi, et dont les bonnes feuilles ont été dévoilées par le journal sportif. Ainsi, à l’occasion d’un entretien réalisé lors du Festival du Sport de Trento, Thomas Tuchel a évoqué ses fonctions à Paris, et il s’est notamment plaint de devoir gérer les carrières et les problèmes extra-sportifs de Neymar et Kylian Mbappé, plus que les problèmes sur le terrain.

« Au PSG, j’étais un peu le ministre des Sports. Je devais gérer les joueurs, mais aussi les familles et les amis des joueurs. A Chelsea, c’est plus fluide, je peux utiliser ma méthodologie de travail avec plus de sérénité. Au niveau organisationnel, les deux clubs sont aux antipodes. C’est plus facile d’entrainer Lukaku que Neymar ou Mbappé », a ainsi balancé l’entraîneur du Paris SG, qui semble en vouloir plus à l’absence de poigne des dirigeants qu’aux joueurs eux-mêmes. En tout cas, alors qu’il était critiqué et poussé vers la sortie par tout le monde à Noël, l’entraineur allemand a réussi à inverser la tendance avec son succès à Chelsea. Et désormais, sa parole avec du recul et son expérience d’ancien entraineur du PSG conforte les bruits qui couraient sur les difficultés d’entrainer à Paris quand les stars décident de beaucoup de choses.