Tout est bouclé au PSG, Dembélé passera sa visite médicale jeudi

Par Mehdi Lunay

L'attente est terminée pour les supporters du PSG. Annoncé depuis une semaine à Paris, Ousmane Dembélé est enfin en train de finaliser son transfert. Sa visite médicale est programmée dans les prochaines heures.

L'attaque parisienne se met enfin en place. Après le transfert de Gonçalo Ramos pour 80 millions d'euros en début de semaine, le PSG va accueillir un autre talent offensif en la personne d'Ousmane Dembélé. Si le recrutement du Barcelonais avait été annoncé il y a une semaine, l'absence d'avancées concrètes et officielles avait semé le doute dans les esprits. Dembélé était même reparti à Barcelone ces derniers jours pour conclure son départ de Catalogne. Mais, après les tergiversations, l'heure est à l'accélération du dossier d'autant que la Ligue 1 reprend ce week-end.

Dembélé devant les médecins jeudi, face à Lorient samedi ?

Selon les informations de L'Equipe ce mercredi soir, le transfert de Dembélé au PSG va se conclure dans les prochaines heures. L'ancien rennais va passer sa visite médicale ce jeudi dans la capitale avant de signer un contrat de cinq ans au sein du club parisien. Selon le quotidien sportif français, toutes les discussions ont abouti entre les trois parties : le PSG, le FC Barcelone et Ousmane Dembélé.

L'attaquant international français de Barcelone Ousmane Dembélé va enfin s'engager avec le PSG pour une durée de cinq ans après avoir passé au préalable sa visite médicale ce jeudi : https://t.co/jytAc5QMtO pic.twitter.com/bWqVymnkcr — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 9, 2023

Ousmane Dembélé ne devrait pas tarder à connaître le public parisien. En effet, Luis Enrique pourrait faire appel à lui dès samedi pour la reprise de la Ligue 1 contre Lorient au Parc des Princes. L'ailier français a participé activement à la préparation d'avant-saison du FC Barcelone et il est donc opérationnel pour figurer dans le groupe parisien le plus tôt possible. De quoi lui permettre de réaliser rapidement ses premiers exploits sous le maillot du PSG.