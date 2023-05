Todibo au PSG, les Anglais s’y opposent

Auteur d’une saison remarquée avec l’OGC Nice, Jean-Clair Todibo ne manquera pas de sollicitations pendant le mercato estival. Le défenseur central a notamment attiré l’attention du Paris Saint-Germain. Mais l’ancien Toulousain a aussi la cote chez les pensionnaires de Premier League.

Les plans du Paris Saint-Germain sont connus. Dans les clous du fair-play financier, et probablement débarrassé du salaire de Lionel Messi à partir de la saison prochaine, le club de la capitale va bénéficier d’une plus grande marge de manœuvre pour son recrutement. L’un de ses objectifs majeurs concernera l’axe de la défense, un secteur peu épargné par les blessures ces derniers mois. Ces coups durs ont probablement conforté la direction dans sa décision d’attirer Milan Skriniar.

L’international slovaque devrait bien débarquer cet été après la fin de son contrat à l’Inter Milan. Et le Paris Saint-Germain n’exclut pas l’arrivée d’un deuxième défenseur central. Parmi les pistes citées, le nom de Jean-Clair Todibo revient régulièrement, lui qui correspond au profil recherché par Luis Campos. La progression du Niçois n’a pas échappé au conseiller sportif qui va tenter de recruter de jeunes internationaux français. En attendant de connaître le prix fixé, on peut penser que l’OGC Nice aura du mal à conserver son défenseur central sans qualification pour une coupe d'Europe.

Man Utd, Liverpool and Newcastle could have the edge over PSG in the race to sign Jean-Clair Todibo.



Nice will struggle to keep him and other star players without European football and interest is expected to grow.



